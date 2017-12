Un camió perd càrrega i fereix un xofer

El conductor d'un turisme va resultar ferit ahir al matí després que un camió perdés càrrega i aquesta impactés contra el seu vehicle. L'accident de trànsit va tenir lloc quan passaven pocs minuts de les vuit del matí a la C-66, a l'altura del quilòmetre 32, al seu pas per Campdorà. En el sinistre viari, segons el Servei Català de Trànsit (SCT), s'hi van veure implicats tres vehicles: un camió i dos turismes. El conductor d'un dels cotxes és qui va resultar ferit de poca gravetat. El SEM el va evacuar en ambulància a l'hospital Trueta de Girona.

El sinistre viari va produir-se després que el camió perdés una bobina que transportava i aquesta acabés xocant de retruc contra dos vehicles.

La càrrega es va poder apartar i això no va implicar el tall de la C-66, que aquella hora va carregada ja que uneix Girona amb diverses poblacions de la rodalia, com Celrà. Al lloc dels fets hi van treballar els Mossos d'Esquadra, els Bombers i el SEM.