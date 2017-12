A la Creu Roja li falta el 20% de joguines per a 3.600 infants gironins vulnerables

A dues setmanes per tancar la campanya de Reis de la Creu Roja, a l'entitat humanitària encara li falta el 20% de les 7.200 joguines que vol recollir per a 3.600 infants en situació de vulnerabilitat a les comarques de Girona. L'entitat humanitària demana, sobretot, joguines per a infants de zero a tres anys i per a noies i nois més grans, dels 10 als 14.

Per a aquest últim col·lectiu, la Creu Roja crida a donar material esportiu, joguines d'estratègia o jocs de taula interactius. Mentre que per a les criatures més petites recomanen aportar jocs i joguines que promoguin l'experimentació i l'estimulació sensorial, com ara jocs de construcció, joguines amb so i moviment, jocs per pintar i crear o, també, peluixos; sempre i quan no continguin peces petites desmuntables que puguin ser perilloses.

Creu Roja Joventut té oberta la 25a campanya de recollida de joguines per Nadal, que realitza amb el lema «Els seus drets en joc» i per a la que anima a donar joguines educatives, sostenibles i que fomentin el joc cooperatiu, alhora que no siguin bèl·liques, ni sexistes. També demanen que siguin noves, argumentant que «aualsevol infant té dret a estrenar-les, sigui quina sigui la situació econòmica de les seves famílies».

La campanya es tancarà el 3 de gener i les aportacions es poden portar a les seus de la Creu Roja a les comarques de Girona, així com als punts de recollida que s'han muntat per a l'ocasió.