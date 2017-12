La Diputació farà auditories energètiques a 900 llars de famílies gironines vulnerables

El departament d'Habitatge de la Diputació de Girona i l'organisme autònom Dipsalut encarregaran 900 auditories de llars amb famílies vulnerables aquest 2018. Aquesta és una de les actuacions previstes al programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica, que compta amb una dotació de 800.000 euros.

L'objectiu final és fomentar el consum sostenible de llum i gas i ensenyar-les famílies a reduir la despesa energètica, contribuint a la reducció d'emissions de Co2 a l'atmosfera. Al mateix temps, també es preveuen mesures per combatre la pobresa energètica de famílies vulnerables.

Els Ajuntaments i els Consells Comarcals seran els que hauran de sol·licitar poder participar-hi i escollir les actuacions més adients a cada indret. Del que es tracta, segons van explicar els impulsors, és de treballar de forma «transversal i coordinada» amb tots els agents del territori per «complementar» el que ja s'està fent en matèria d'habitatge. Entre les mesures previstes, hi ha formació a personal dels Centres d'Atenció Primària (CAP) per detectar casos de pobresa energètica i el lliurament de material pedagògic per a escoles i instituts.



Els efectes de la crisi en la salut

El programa es gesta des de fa més d'un any i s'emmarca en el compromís adquirit per la Diputació, el desembre del 2016, d'obrir línies d'ajut social per lluitar contra la pobresa energètica. S'ha impulsat des del departament d'Habitatge de l'ens i del Dipsalut, que des del 2013 porta a terme un programa centrat en la crisi i els efectes de la salut.

El diputat d'Habitatge de la corporació, Fermí Santamaria, va assenyalar que la pobresa energètica és un problema «greu» que afecta a famílies en situació de vulnerabilitat que no poden pagar les factures de gas i electricitat, uns serveis «molt necessaris» per viure. A tall d'exemple, va aportar les dades de l'increment de preus dels últims deu anys, que han agreujat encara més aquestes situacions de pobresa. Així, l'electricitat s'ha apujat un 70%, el gas, un 40% i l'IPC, un 14,7%.

El programa, presentat ahir, vol arribar a tota la població. També a aquelles famílies que poden pagar aquests serveis sense problemes però que no gestionen correctament l'energia a les llars. A aquestes cal «educar-les» perquè aprenguin a reduir el consum energètic i econòmic, contribuint també a la reducció de les emissions de CO2 i a la sostenibilitat del medi. Anna Pla, que és tècnica d'Habitatge de la Diputació, va explicar que aquestes famílies poden aprendre nous hàbits per reduir el consum, substituir els punts de llum per LED o acollir-se a ajuts per adquirir electrodomèstics més eficients.