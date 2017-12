Enxampat amb 25 caixes de molsa

Davant la proximitat de les festes nadalenques, durant el darrer mes i mig els Agents Rurals han intensificat la campanya per demanar a la ciutadania una actuació responsable envers la recollida de molsa. Malgrat les advertències, així com la normativa vigent, encara hi ha qui no en fa prou cas i, precisament, els efectius van localitzar la setmana passada al municipi de Caldes de Malavella un home que n'havia collit un total de 25 caixes.

Aquesta quantitat tan elevada va sorprendre els agents, que van considerar que no podia ser ni de bon tros per una altra finalitat que no fos la de voler utilitzar la mercaderia amb una finalitat estrictament comercial.

Tal com explica el cap de l'Àrea Regional del cos d'Agents Rurals de Girona, Ignasi de Dalmases, «la distribució de la molsa només es permet amb una autorització prèvia, si es recull sense aquesta, està totalment prohibit». Per aquest motiu, i vista la situació, es va denunciar l'home i es van comissar les 25 caixes que tenia.



Prop de 80 inspeccions

La molsa no és l'única espècie que es vigila durant aquestes dates. El que es coneix com a «verd nadalenc» correspon a tota aquella flora més buscada per decorar les llars. Així doncs, el vesc, el boix grèvol, o els avets també esdevenen com els principals afectats en aquesta època de l'any.

Segons els resultats que han presentat els Agents Rurals, a partir de les inspeccions que s'han realitzat es pot constatar que la ciutadania està cada cop més conscienciada sobre el respecte envers el medi, tot i que una bona part encara en fa un mal ús, sigui per un interès comercial o bé per desconeixement.

Tot i això, les comarques de Girona han millorat respecte a l'any passat pel que fa a la recollida d'aquest «verd nadalenc». Durant aquest 2017 s'han realitzat 40 inspeccions menys a la demarcació (baixant d'aquesta manera en un 32%), una xifra que passa de les 116 registrades durant el 2016, a les 78 que s'han fet enguany. D'aquestes, una bona part es van dur a terme a les comarques de la Garrotxa i a la Cerdanya, així com al Baix Empordà i al Gironès en menor mesura.

Durant l'any anterior van ser les mateixes zones les que van registrar un major nombre d'inspeccions.

Una de les espècies que més es busca és la molsa, ja que la seva utilització per fer el pessebre de Nadal és un costum molt arrelat a Catalunya. Les molses són petites plantes - hàbitat de molts animals - que protegeixen el sòl de l'erosió. Per això, el Departament d'Agricultura estableix un seguit de normes per regular-ne la recol·lecció.



Espècies protegides

La molsa però, no és l'única que preocupa els Agents Rurals durant aquestes dades, sinó també ho fan altres com el grèvol o el galzeran. El cap d'Àrea relata que moltes vegades la gent pensa que «per agafar-ne una mica no passa res» i no és veritat. «Abans d'anar a buscar una cosa hem de mirar si allò que volem collir és per exemple una espècie protegida» avisa.

Per Dalmases, la base de tot està a proporcionar informació als ciutadans perquè sàpiguen què poden i què no poden fer. De fet, durant les darreres setmanes a través del tuiter del col·lectiu ja s'han estat fent algunes recomanacions referents al tema.

Tot i això, «la gent ha d'entendre i saber que tenen la responsabilitat de cuidar el medi» i que «no és que al ciutadà se li hagi de donar tot sempre mastegat». Segons Dalmases «a tot arreu es pot trobar aquesta informació i no tenen excuses per no buscar-ho».

Preguntat pel balanç dels darrers anys el cap de l'Àrea de Girona admet que «les coses han millorat». «Abans ens trobàvem que la gent anava al bosc a tallar els avets. Ara la gent ja no sabria com fer-ho, ja que tota aquesta cultura rural s'ha anat perdent» assegura. Arreu de Catalunya se celebren diverses fires on es poden adquirir totes aquestes ornamentacions nadalenques i, de fet, els Agents Rurals recomanen adquirir-les en aquests esdeveniments.