Les escoles de Porqueres recullen prop de 900 quilos d'envasos

Amb motiu de la posada en funcionament de la recollida d'escombraries porta a porta, l'Ajuntament de Porqueres, amb la col·laboració de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pla de l'Estany, va engegar fa uns dies una campanya de recollida d'envasos a les escoles L'Entorn i Frigolet, que s'ha acabat amb un gran èxit de participació.

Concretament, del 27 de novembre a l'1 de desembre, a L'Entorn es van recollir 732 quilos d'envasos, i al Frigolet, 165, que suposa un total de 897 quilos d'envasos recollits, pels quals l'Ajuntament n'ha abonat, de forma simbòlica, 314 euros. Aquesta és la quantitat que Ecoembes abona a l'Ajuntament pel servei de recollida en concepte de retorn pels residus reciclats. El consistori va fer entrega del xec a les escoles el passat dimecres 6 de desembre, en el marc de la Fira d'Hivern.

En el cas de l'escola L'Entorn, aquests diners serviran per ajudar a pagar les colònies d'estiu dels alumnes de sisè d'educació primària que, juntament amb els seus pares i mares, han gestionat la recollida. Segons van explicar fonts de L'Entorn, «durant tota la setmana hi ha hagut una afluència massiva de famílies i gent del poble que ha portat envasos al centre per tal de col·laborar amb la campanya».



Promoure el porta a porta

L'objectiu principal de la campanya és conscienciar la població de la importància del reciclatge, emmarcat dins el servei de recollida d'escombraries porta a porta, que es posarà en marxa ben aviat. De fet, després de l'èxit de participació i implicació de pares, alumnes, familiars i veïns, l'Ajuntament de Porqueres es planteja repetir aquesta iniciativa més enllà de la campanya d'implantació del porta a porta i dur-la a terme cada any. Les localitats de Porqueres i Camós seran els dos primers municipis de la comarca del Pla de l'Estany que recolliran les escombraries a domicili.