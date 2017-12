L'ICS impulsa actuacions per evitar la discriminació dels LGTBI als taulells

Pels taulells d'informació dels centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut (ICS) hi passen, cada any, milions de persones. En alguns casos, el nom, el sexe, el número de targeta sanitària i la imatge corporal poden no concordar amb la identitat sentida per la persona. Per aquest motiu, la unitat Trànsit d'atenció a la salut de les persones Trans*, ubicada al CAP Numància de Barcelona, ha impulsat un pla d'actuació per promoure al taulell un tracte adequat a les persones amb identitats i expressions de gènere diverses. L'objectiu és minimitzar al màxim el risc que aquestes persones rebin un tracte no adequat o discriminatori.

Trànsit promourà la formació del personal administratiu sanitari perquè tingui pautes senzilles i pugui fer-los una bona acollida. També aprendrà aptituds de sensibilització en tracte no discriminatori i conceptes bàsics sobre identitats i expressions de gènere diverses. Es començarà amb una prova pilot a Barcelona amb l'ojectiu d'estendre-ho arreu de Catalunya l'any vinent.

Algunes de les accions que promourà el curs són anomenar les persones sempre pels cognoms; en cas de no coincidència entre la imatge i l'expressió de gènere i les dades de nom i sexe a l'Estació clínica de treball d'atenció primària (l'ECAP administrativa) preguntar a la persona amb quin nom i gènere s'identifica i adreçar-s'hi d'acord a la identitat sentida o oferir-li, si és possible, un espai confidencial per fer l'acollida.

També es recomana demanar a la persona usuària si vol que s'informi de la seva identitat el professional que l'atendrà; oferir-li el canvi de nom a la base de dades de l'ECAP o donar-li informació sobre on ha de fer el canvi de nom de la targeta sanitària.

En una segona fase del projecte, el personal que hagi fet el curs serà reconegut com a professional inclusiu de la diversitat i també es reconeixeran els taulells informatius en què tothom estigui format com a taulells inclusius.

Per a Rosa Almirall, responsable de Trànsit, la formació «donarà cabuda a les diferents manifestacions de la diversitat sexual i permetrà, a través de la nostra tasca diària, fer un acompanyament inclusiu i que cap persona pugui patir un tracte discriminatori per la seva identitat i expressió de gènere als nostres centres».