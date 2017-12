L'ONG Ulls del Món ha tractat de cataractes 1.500 dones aquest any

La Fundació Ulls del Món tancarà l'any 2017 havent fet possible que unes 1.500 dones de països en vies de desenvolupament siguin operades de cataractes, la principal causa de ceguesa evitable. I és que tres de cada quatre casos de ceguesa que es produeixen en aquests països es podrien curar o prevenir fàcilment i d'aquests com a mínim un terç són a causa de cataractes no operades. Així es desprèn del nou Atles de la visió, un directori mundial sobre la ceguesa i la discapacitat visual fet públic per l'Agència Internacional per a la Prevenció de la Ceguesa. L'atles també indica que la ceguesa i els defectes visuals greus causats per cataractes són més comuns en dones que en homes.

Ho constata també un estudi dut a terme per l'ONG Ulls del Món en una regió del sud de Moçambic, feta amb 3.000 persones de 50 anys o més. Els habitants de Moçambic d'aquesta franja d'edat amb ceguesa multipliquen per deu la proporció d'espanyols que superen els 50 i són invidents. La causa, en un 58% dels casos, són unes cataractes que es podrien haver operat. I la proporció de dones és més elevada tant en els casos de ceguesa com en els de discapacitat visual moderada o greu, que l'estudi també analitza.

Les dones solen tenir menys possibilitats de desplaçar-se que els homes o fins i tot es considera menys necessari que elles siguin intervingudes quirúrgicament.

Enguany, de totes les intervencions de cataractes que l'ONG ha ajudat a dur a terme a Moçambic, Mali, camps de refugiats i refugiades sahrauís d'Algèria i Bolívia, unes 1.500, ben bé la meitat, han sigut en dones o nenes.