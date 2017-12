Més de 8.000 famílies usen una «app» per compartir dades sobre difunts creada a Girona

Més de 8.000 famílies han utilitzat aquest any una aplicació creada per compartir records de persones mortes, que l' start up gironina Lideralia va posar en marxa a finals de 2016. Es tracta d'Alife, una xarxa social que facilita compartir informació sobre defuncions a través del telèfon.

El sistema preveu que les empreses funeràries activin la xarxa i entreguin a les famílies una targeta de roure com a clau del servei, a més de la documentació que n'explica l'ús i un missatge de text amb un enllaç que, una vegada obert, permet accedir a tota la informació de la persona difunta que es pot compoartir amb la resta de familiars i amistats.

Alife s'ha desenvolupat en set idiomes, està disponible des del web o com a aplicació de telefonia mòbil i també disposa d'un canal de televisió (Alife TV) que, segons van explicar els seus creadors, s'omplirà de contingut a partir de les experiències de les famílies usuàries, oferirà documentals sobre històries reals, reportatges sobre la gestió del dol, una guia de tràmits i informació pràctica en casos de defuncions.

Quan es compleix un any de la seva entrada en funcionament, l'empresa ha aportat les dades de novembre per posar de manifest l'acceptació del seu recurs tecnològic. Així, el mes passat s'hi van registrar 1.373 famílies i s'hi van connectar prop de 6.000 persones, amb 11.000 sessions i més de 45.000 pàgines visitades. Lideralia va remarcar que aquestes dades representen un augment de més del 120% respecte de l'octubre.

Des de l' start up van considerar que el creixement d'Alife i l'interès que han mostrat la majoria de les empreses del sector funerari per incloure l'aplicació en els seus serveis, de manera gratuïta, demostren que es tracta d'«una tendència que impulsarà aquesta nova tecnologia». El CEO de Lideralia, Jordi Martínez, va destacar l'ús que en fa el grup funerari ASV, que ha estat pioner en utilitzar Alife, i va afirmar que «actualment no hi ha ningú arreu del món que disposi d'una tecnologia tan avançada com aquesta».