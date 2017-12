Olot acollirà el febrer una trobada internacional de 'hackers' d'alt nivell

Entre els dies 2 i 4 de febrer faran un Prehackatohn a la residència Faber d'Olot. Es tracta d'una trobada de hackers (programadors) d'alt nivell internacional que precedirà la Wikimedia hackaton prevista per al mes de maig a Barcelona. La programació està formada per una sessió d'introducció, el divendres 2 de febrer i un treball concret els dies 3 i 4 de febrer. El diumenge, dia 4 de febrer, tindrà lloc la presentació grupal de les tasques.

La trobada està organitzada per l'Amical Wikimedia, organització independent de voluntaris en pro de la llengua i cultura catalanes.

La Wikimedia Prehackathon d'Olot reunirà programadors internacionals experts en el multiidioma al voltant de la viqui (mostra de coneixement lliure a Internet). El multiidioma és una programació que permet detectar l'idioma de l'usuari i adequar la informació de les plataformes a l'idioma detectat.



Llenguatges diversos

Es tracta de programadors experts en l'elaboració de gramàtiques computacionals elaborades sobre els lèxics i les sintaxis dels diferents llenguatges.

També hi participaran desenvolupadors de llenguatges, humanistes i acadèmics. En els darrers temps, les eines de correcció i traducció en xarxa han estat una important sortida professional per als professionals de lingüística computacional, una branca de la filologia.

La trobada d'Olot ha de servir per començar a redactar i preparar prototips i debatre sobre els potencials desafiaments del multilingüisme a la Viquipèdia.

Un dels reptes al quals s'enfrontaran els participants seran els alfabets no llatins. Per, exemple el xinès, l'àrab o el ciríl·lic. També es trobaran amb els instruments de traducció de continguts de Viquipèdia.

Han descobert que una bona part dels articles de Viquipèdia es troben en un idioma diferent de l'anglès i els volen fer assequibles al màxim d'usuaris possible. En tot cas, els assistents a la trobada podran presentar propostes pròpies.

Els organitzadors consideren que la Viquipèdia és un projecte de coneixement lliure. Definida com una esperança per a la humanitat, la Viquipèdia funciona sobre la base d'un conjunt de programes que processen dades. Es tracta d'una enciclopèdia informàtica que accepta la modificació dels articles i fins i tot les modificacions automatitzades.

Sobre la base del foment de l'intercanvi internacional de coneixements, la residència Faber facilita estades temàtiques a intel·lectuals. Entre les personalitats de la cultura que hi varen fer estada hi va haver Àlex Hinojo, més conegut a la xarxa com a 'Kippleboy'. Es tracta d'un gestor de projectes culturals i activista del coneixement lliure.



Divulgació a la xarxa

Diplomat en ciències empresarials amb postgraus en gestió cultural i museologia, està especialitzat en la divulgació cultural a xarxa mitjançant plataformes obertes, sobretot la Viquipèdia.

Treballa amb els principals museus, biblioteques, arxius i universitats dels Països Catalans, així com amb diverses institucions europees o nord-americanes. El seu objectiu és difondre els beneficis potencials de treballar en obert, en xarxa i de manera col·laborativa. Actualment, és director de projectes a Amical Wikimedia.

Durant la seva estada a Olot, Hinojo va impartir tallers de Viquipèdia a professors, alumnes i professionals. Va explicar què és la Viquipèdia com funciona i el sistema de validació de continguts. També va explicar el seu rendiment educatiu.