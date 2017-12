El PDeCAT d'Olot demana consens a la CUP abans d'entrar als plens

El regidor Josep Berga (PDeCAT-DC) va mantenir una reunió amb Mireia Tresserras (CUP) per tal de consensuar els temes abans de portar-los a l'aprovació del ple.

Tresserras ho va explicar en el torn obert de paraules del darrer ple. Va assenyalar: «Tot el que se'ns diu a la junta de portaveus ho portem al ple». També va exposar: «Ara, que es troben una mica en minoria intenten saber una mica de la línia de vot dels grups de l'oposició.

Tresserras va explicar que la CUP havia tractat l'oferta en una de les seves assemblees i la varen trobar interessant.

De tota manera, va considerar que la manera, en la qual, segons el seu criteri, ha treballat l'equip de govern de PDeCAT-DC fins ara fa impossible arribar als plens amb els temes consensuats. Tresserras va demanar informació i temps per estudiar i compartir els temes. Va concloure: «Si no és així, continuarem com hem fet fins ara».

Josep Berga va respondre que si haguessin pogut parlar-ne una setmana abans, l'oposició no hauria tombat el tràmit de la dissolució del Consorci del Mas Bosser (ara actiu).

El canvi de minories, ara del PDeCAT governa amb 9 i els altres (tots d'esquerres) són 11 es va notar en l'aprovació d'una moció favorable a multar els bancs amb pisos buits. La moció ja havia estat aprovada abans, però es van trobar que els bancs presenten recursos i els guanyen. En tot cas, Tresserras va valorar l'aprovació com un canvi d'actitud.