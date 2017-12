Primer ple amb infants a la Vall d'en Bas

L'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha celebrat el primer ple extraordinari del Consell dels Infants, en el qual alumnes de 5è i 6è curs de l'escola Verntallat van plantejar deu propostes al govern municipal que havien elaborat i discutit prèviament a les aules.

La sessió va comptar amb la presència d'una trentena d'escolars, entre els quals hi havia els representants dels dos cursos que van explicar les propostes. Aquestes tenien a veure amb les àrees de medi ambient i la natura, el lleure i els esports. En concret, els infants van demanar campanyes de sensibilització sobre la contaminació dels vehicles i la mobilitat sostenible, la instal·lació de més papereres, campanyes per la separació de residus, connectar els pobles de la vall amb un carril bici, millorar el camp de futbol dels Hostalets d'en Bas, estudiar la possibilitat de cobrir la piscina municipal, posar una biblioteca moderna a Can Trona, crear un grup d'espai per als dissabtes o estudiar l'opció de fer un parc d'aventura.