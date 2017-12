A votar en llitera

Un jove ingressat a l'hopistal comarcal Sant Bernabé de Berga, on està sent tractat d'un problema de salut ha volgut exercir el seu dret constitucional del sufragi passiu i ho ha fet en llitera. El jove Gerard Alsina ha utilitzat aquest mitjà després de demanar permís als facultatius que l'estan tractant per anar al col·legi electoral i dipositar la seva papereta dins de l'urna.

La Creu Roja de Berga s'ha fet càrrec del servei de trasllat des de l'hospital fins a l'escola Municipal de Música de Berga.