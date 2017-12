Figueres portarà a ple el contracte de neteja amb el suport del PSC

L'Ajuntament de Figueres preveu portar a aprovació les bases del nou contracte del servei de neteja en breus. La convocatòria extraordinària -per la qual encara no hi ha data fixada- acordarà les bases del concurs amb què s'adjudicarà la neteja de la ciutat i que haurà d'entrar en funcionament el setembre del 2018.

L'equip de govern, format per cinc regidors del PDeCAT, compta, de moment, amb el suport dels tres edils del PSC en l'aprovació del document.

«Figueres necessita un impuls en neteja i millora urbana i el PSC sempre donarà suport a allò que sigui necessari per al futur de la ciutat», ha explicat el portaveu socialista a l'Ajuntament, Pere Casellas. L'acord ha estat pactat amb el regidor de Serveis Urbans, Quim Felip. Segons Casellas, el PSC va començar a treballar-hi quan encara formava part del govern.



Situació «insostenible»

L'acord entre Casellas i Felip «fa molt temps que és necessari, la situació de la neteja és insostenible», explica el socialista. El pacte passa per augmentar «de dos a quatre els dies de fregadora automàtica a la ciutat, recollida porta a porta al polígon i un estudi per a implementar el porta a porta al Culubret», va explicar el socialista.

El contracte amb Ecoserveis està prorrogat a l'espera de la nova adjudicació del servei. Casellas va recordar que «tot i haver estat expulsats del govern per la negativa de Marta Felip a incrementar la despesa social al pressupost del 2016, el PSC com a partir responsable contribuirà i donarà suport a tot allò que és necessari per la ciutat».

Malgrat el vot afirmatiu en l'aprovació del nou contracte, el grup a l'oposició «continua discrepant de la inactivitat i incapacitat del govern de Felip i dels qui des de fora li donen suport».

Els vots de PSC i equip de govern sumen 8 (l'Ajuntament té 21 regidors), cosa que no garanteix l'aprovació del punt, que només tiraria endavant amb el suport d'altres grups o bé abstenint-se. El nou contracte arribarà de la mà de l'augment de la taxa de recollida d'escombraries.



A debat la gestió directa

El grup de Compromís d'Esquerres per Figueres i l'associació Figueres Democràcia van organitzar el divendres 8 de desembre una taula rodona sobre la gestió del servei de neteja.

En la trobada -moderada per mossèn Josep Taberner- es va fer una anàlisi de la situació del servei i de les necessitats de Figueres. Del servei actual se n'encarrega l'empresa mixta Ecoserveis i ara el model que planteja el govern municipal és el de la concessió. Però una altra possibilitat que es va debatre en l'acte va ser la de la gestió directa.

«Cal ser més eficients a l'hora de separar i un major control de l'Ajuntament que repercutiria en l'estalvi econòmic», va apuntar el regidor de Compromís, Òscar Vergés.



Recollida porta a porta

Es va posar sobre la taula el baix índex de reciclatge de Figueres i es va plantejar la recollida porta a porta.

Els assistents van assenyalar la manca de civisme de la ciutat i van remarcar la necessitat d'establir uns objectius de recollida selectiva «més ambiciosos», així com una major pressió de l'Ajuntament pels que no compleixin les normes del reciclatge. No hi ha una taula de conscens.

El debat sobre la nova gestió va comptar també amb la participació de Figueres Democràcia, veïns del barri Juncària Parc Bosc i la regidora no adscrita Núria Galimany.