Salut detecta un cas de legionel·losi en una residència de Figueres

Un home de 81 anys està ingressat a l'Hospital Comarcal de Figueres a conseqüència d'una legionel·losi. El cas s'ha detectat a la residència geriàtrica Catalunya de Figueres. A Blanes fa dos mesos un brot va causar la mort de dues persones.

L'Agència de Salut Pública ha confirmat de moment aquest únic afectat a la residència. Segons Salut, a hores d'ara es considera «un cas aïllat». Tot i això ha activat les mesures preventives i està investigant-se'n l'origen.

L'afectat resident al centre per a gent gran ubicat a l'avinguda Vilallonga es troba en estat greu. Va ser traslladat a l'Hospital de Figueres, on continua ingressat.

El nou cas apareix just uns mesos després que es detectés el brot d'aquesta malaltia, causada per un bacteri a Blanes.

Es va detectar l'11 d'octubre, tot i que les persones afectades van començar a tenir símptomes a finals de setembre. Va arribar a afectar fins a dinous persones i dues d'elles van morir. El darrer cas es va detectar a finals d'octubre. Cinc de les persones afectades van ser notificades per la xarxa de vigilància epidemiològica europea perquè van iniciar els símptomes en tornar al seu país.

A Llinars del Vallès es va produir un altre brot a conseqüència del qual van morir quatre persones.

La legionel·la és un bacteri que es contagia per inhalació d'aigua polvoritzada o aerosols. No es transmet d'una persona a l'altra. Les persones que tenen més risc són les que fumen, les que pateixen malalties cròniques que afectin al sistema immunitari, i les persones d'edat avançada, com és el cas de Figueres.