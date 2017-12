Un tram del parc Central de Girona s'obre després de més de nou anys d'obres

Després de més de nou anys d'obres el parc Central de Girona es comença a obrir a la ciutat un cop ahir es van retirar les tanques d'un dels trams. Coincideix amb l'obertura al trànsit del nou accés les estacions de tren i bus pel giratori de la plaça Joan Brossa.

El nou accés complementa l'entrada a l'estació des de la plaça Espanya i serà el principal per a l'estació de busos. Pel regidor del Projecte Ferroviari, Carles Ribas, «després de molts anys, per fi s'ha pogut alliberar un espai rellevant que ha estat ocupat per les obres durant molt de temps».

«Completem un capítol important en la recuperació del parc Central per a la ciutadania de Girona», ha remarcat el regidor d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública a l'Ajuntament de Girona, Joan Alcalà.

Des d'ahir a la tarda el trànsit ja pot circular als nous accessos a les estacions de tren i bus pel giratori de la plaça Joan Brossa. Serà el punt d'entrada principal a les estacions d'autobusos.



Aparcament per a vehicles

Per la nova rotonda podran accedir tant els taxis com els vehicles privats. Els primers tindran reservades quinze places d'aparcament. Els privats en tenen 12 per pujar i baixar passatgers amb un màxim de dos minuts d'estada.

A més, s'han habilitat quatre aparcaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda, 25 aparcaments de motos i en les properes setmanes s'hi instal·laran aparcaments de bicicletes.

Durant el dia hi ha adequada una zona de càrrega i descàrrega per a vehicles de transport de mercaderies. Quan l'estació estigui tancada servirà de parada per als busos interurbans.

El nou giratori està especialment indicat per accedir a l'estació de trens, tant dels convencionals com dels alta velocitat, i a l'estació d'autobusos per a totes aquelles persones que hi arribin del sector nord-oest i complementa el de la plaça Espanya.

Les eternes obres de reposició al parc Central de Girona s'allarguen des de fa gairebé una dècada i sovint amb retard respecte el calendari de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif).

A l'octubre van començar les obres a la zona més gran de llosa del parc entre l'estació del TAV i la plaça Europa, mentre a la part la terminal de l'alta velocitat i la plaça Joan Brossa estava pràcticament acabada.

Ahir a la tarda finalment es van poder retirar les tanques exteriors que des de fa anys envolten el parc en el tram des de l'estació del TAV a l'antiga Farinera i que ara s'incorporen com a espai obert de passeig.

Les obres, però, encara no estan finalitzades i continuen els treballs per condicionar la resta de l'entorn.