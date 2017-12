2.449 gironins es presenten a les oposicions d'Ensenyament

Un total de 2.449 docents gironins han sol·licitat presentar-se a les oposicions a mestres i professors que el Departament d'Ensenyament ha convocat per a aquest curs. Aquesta xifra representa un 12,2% del total d'aspirants catalans, que s'enfila fins als 20.059. Així, hi ha 10 candidats per cada plaça de les 2.000 que es convoquen. 15.757 volen optar per una plaça d'Educació Secundària Obligatòria, el 78,5%, mentre que, el 19, 2%, és a dir, 3.863 opten a entrar al de mestres d'Infantil i Primària. 318 candidats es presenten per als ensenyaments d'Arts Plàstiques i Disseny, mentre que 121 més ho fan per ser professors de francès a les escoles oficials d'idiomes (EOI).