544 milions de la Grossa, amb accent gallec

Els 544 milions que ha deixat el número 71198, premiat amb la Grossa en el sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal, han omplert d'alegria la localitat de Lugo de Vilalba, sobretot a la parròquia de San Juan de Alba, on un bar va repartir 55 sèries entre persones «humils i treballadores». Vilalba és una de les localitats que aquest estiu van resultar afectades pel foc.

Tot i que el premi gros es va resistir a sortir del bombo fins al migdia, va omplir d'alegria els treballadors d'un col·legi, d'una residència d'avis i els clients del bar Cascudo.

Segons la Delegació de Loteries i Apostes de l'Estat, l'administració número 1 de Vilalba, situada en ple centre de la localitat (Loterías El Alcázar), va vendre 130 sèries de la Grossa, 55 de les quals van anar a parar al bar de San Juan de Alba, que ahir al matí es va convertir en una autèntica festa.

La propietària de l'administració, Mari Carmen Fernández, va assegurar que sentia «molta alegria» perquè «estem parlant d'una quantitat tremenda, ni més ni menys que 544 milions d'euros» que, a més, van quedar «molt repartits» per tot el municipi.

Al llarg del matí, per l'administració hi van anar passant desenes de persones, algunes amb les butlletes premiades a la mà i altres, simplement, amb el desig de compartir l'alegria dels guanyadors; encara que també hi havia qui es queixava per haver de pagar «el 20% del premi a Montoro».

La propietària del bar Cascudo, Pilar Ferreiro, va confirmar que el premi «està molt repartit» també entre la gent de «la zona», cosa que per a ella suposa «una gran alegria» perquè són «persones humils i treballadores que ho necessiten». Va precisar que alguns dècims també van sortir cap a altres llocs, com Vigo o Astúries. Els propietaris també es van quedar amb alguns dècims premiats, «però no amb gaires» –va detallar–, perquè van estar «repartint loteria fins a l'últim moment».

Els professors del col·legi Insua Bermúdez de Vilalba van comprar 109 dècims premiats amb la Grossa. El director del centre, Arturo Gómez, va adquirir els dècims per repartir-los entre els 27 docents que formen part del claustre i els sis treballadors que completen la plantilla. Segons el mateix director, alguns dels dècims comprats van anar a parar a mestres que havien passat per l'escola en anys anteriors, però que ara ja estan en altres destinacions.

Tot el personal de cuina del Parador Nacional de Turisme de Vilalba també es beneficiarà d'un pessic de la Grossa gràcies a un dècim del número 71.198, que van jugar a mitges els set treballadors. L'encarregada de portar la sort als fogons del Parador va ser Sonia Requeijo. Tots els anys cada treballador aporta un dècim per provar sort en el sorteig extraordinari de Nadal i, en aquesta ocasió, ella va ser l'última a aportar-lo; i com que «volia que acabés en 8» va anar a comprar-lo personalment a l'administració de Loteries Alcázar.