Abocament en un camí que va a Fogars

Una pica per rentar-se les mans, una tassa de vàter, una antena de televisió o diverses cadires, entre altres deixalles, van aparèixer dimarts a primera hora del matí, al mig del camí forestal de Ramió de Fogars de la Selva. Així ho van denunciar el mateix dia i a través de les xarxes socials, els agents de la guàrdia municipal d'aquesta localitat selvatana, els quals també van demanar ajuda a la ciutadania per intentar identificar l'autor o responsables d'aquest abocament de runa il·legal. Segons va explicar el cap del cos, Salvador Martínez, entre les restes hi van identificar finestres, portes, canonades o fins i tot una taula. «Sabem que l'abocament es va fer amb un bolquet per les roderes que va deixar al seu pas. Per això ara busquem un vehicle d'aquestes característiques» va indicar Martínez, qui va precisar que el camí de Ramió està molt transitat per ciclistes i veïns de pobles com Hostalric que hi passegen a peu, i que la presència d'aquest material a part de ser il·legal és «perillós». Aquesta però, no és la primera vegada que la guàrdia municipal troba runa abocada en aquest camí. «En aquella ocasió vam tenir sort perquè un ciclista va registrar, amb una càmera, els responsables de l'abocament il·legal mentre l'estaven realitzant».