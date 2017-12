Crida a la donació per Nadal, quan les reserves cauen un 25%

Les reserves de sang baixen un 25% durant les festes de Nadal Nadal, ja que les dues darreres setmanes de l'any són, juntament amb el mes d'agost, el període més crític de l'any perquè és quan el nombre de donacions disminueix més.

Els dies de pont del mes de desembre, la fred i les festes són elements adversos a la donació i el canvi d'hàbits fa que les reserves de sang vagin baixant.Cal tenir en compte que la sang caduca i que cal transfondre amb un període de temps determinat. El principal problema són les plaquetes, que són les que caduquen més de pressa: al cap de cinc dies.

Per això matenir un ritme de donació constant, també per Nadal, és clau. Amb el lema «El millor regal per Nadal és donar sang», des del Banc volen engrescar els donants a acostar-se als hospitals i unitats mòbils per garantir l'estoc de bosses que faran falta aquestes festes, quan més de 2.000 malalts catalans rebran sang als centres hospitalaris catalans.

Des d'ara i fins Reis, es faran 32 col·lectes de donació de sang a les comarques gironines. Avui hi ha prevista una campanya especial a la plaça Catalunya de Girona, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre.