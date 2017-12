Detecten 12 domicilis amb la llum punxada a Figueres i 3 amb consum molt elevat

Endesa va portar a terme des de primera hora del matí ahir una actuació amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Figueres de contra el frau elèctric al sector Oest, on les darreres setmanes s'han produït nombrosos talls de llum. Els controls van posar al descobert dotze punts on s'havia punxat la llum i en tres d'aquests es va detectar un consum molt elevat. Es va demanar autorització al jutjat per accedir-hi però la demanda va ser denegada.

El control a una setantena de comptadors de 30 pisos o edificis forma part dels dispositius periòdics que es van decidir reforçar pels talls als barris d'aquesta zona.

La companyia va portar a terme ahir control a la trentena de propietats principalment del carrer Major al Culubret. Segons les informacions municipals, de la trentena de propietats on es va fer un control, en dotze van detectar frau elèctric amb la llum punxada.

A més, en detectar que en tres d'ells hi havia un consum «elevadíssim» es va decidir demanar una ordre judicial per poder accedir a l'interior dels domicilis i comprovar quina activitat generava aquest consum. Al sector s'han detectat en altres actuacions plantacions de marihuana. La petició, però, va ser denegada.

Una patrulla policial controlarà el barri en els propers dies per evitar noves connecions.

L'actuació es porta a terme després que la setmana passada es produís un dels darrers talls en el subministrament elèctric i també un incendi en un quadre elèctric.

El regidor de Serveis, Quim Felip, tal com va publicar Diari de Girona i Endesa, treballen en un protocol d'actuacions per posar fi a aquesta situació.

En els controls, Endesa comprova si la llum estava punxada o bé si es disposava de comptadors amb una potència contractada inferior a la que es consumeix.