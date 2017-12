Entren a robar al pavelló de Bordils i se n'enduen un projector i dos ordinadors

El pavelló esportiu de Bordils, més conegut com el blanc i verd, va patir el dijous a la nit un robatori amb força. Els lladres van entrar per una finestra de ventilació que estava ubicada a la part del sostre i van dedicar-se a forçar les portes de pràcticament totes les estances com per exemple els despatxos o la infermeria.

Els autors del furt van intentar entrar a totes les sales que estaven tancades amb clau, i en total en van quedar cinc de malmeses. Tal com explica el president de l'Handbol Bordils, Quim Pou, «van fer malbé els panys i els marcs» amb una clara intenció de «trobar diners en alguna d'elles».



Forcen la caixa amb un radial

Els lladres es van endur del despatx de la junta un projector, dos ordinadors portàtils i una càmera de gravació. També van intentar forçar una caixa forta on hi havia prop d'un miler d'euros de diferents recaptacions relacionades amb el club, però no van tenir èxit. «Portaven eines per tal de poder obrir-la però no ho van aconseguir. Creiem que en un moment determinat fins i tot es va incendiar la radial que portaven i allà és quan van apagar-ho amb líquids de neteja i un extintor» va relatar el president.

Aquests fets es van produir al despatx dels entrenadors, i arran de la vessada de líquid de neteja des del club els queda acabar de mirar si els equips que hi havia allà poden haver resultat malmesos, com per exemple els ordinadors i les impressores.

De moment, els Mossos d'Esquadra ja han fet una primera inspecció i s'investigarà qui podria o podrien (ja que tot apunta que seria més d'una persona) haver estat els autors dels fets. Els perjudicats de moment encara no han posat la denúncia definitiva, ja que els queda acabar de concretar quines coses més podrien haver estat robades dels despatxos.