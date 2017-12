La Loteria de Nadal passa de llarg de Girona

El sorteig de la Loteria de Nadal va esquivar la província. En tot el territori no es va vendre cap dels números guanyadors del sorteig. Premis menors i alguna terminació van ser la sintonia generalitzada a les comarques gironines, un escenari molt diferent al de l'any passat.

Alt Empordà

L'Escala reparteix 1 milió d'euros

La loteria d'ahir no va deixar cap premi gros a la comarca. A Roses calculen haver repartit uns 300.000 euros només en les terminacions del primer i segon premi. La mateixa sintonia es va viure a Figueres, on els dos últims anys l'administració de Loteria número 1 ha repartit un cinquè respectivament. «Estàvem mal acostumats, també està bé que es reparteixi en altres municipis», reflexionava l'Albert Patiño, responsable de l'establiment. La loteria de l'Anxova Milionària de l'Escala va repartir un milió d'euros enmenudalla i el Cavallet d'Or de Llançà va donar premis menors i la coincidència en terminacions.



El Baix Empordà

La sort esquiva Palafrugell

L'administració número dos de Palafrugell va estar a punt de brindar ahir amb un segon premi, però els hi va fallar un número. Si la xifra que es va cantar al Teatre Reial de Madrid va ser la 51244, a l'administració palafrugellenca tenien el 51444. El repartiment de premis menors també va ser la tònica a les administracions de loteria del Baix Empordà. L'administració u de Palafrugell, per exemple, va repartir 204.000 euros amb el número 12898 per coincidir les dues darrers xifres amb les dues últimes del primer premi.

Una situació similar a la de l'administració número dos de Palafrugell es va produir a la Bisbal d'Empordà, en aquest cas, amb un dels cinquens premis, el 24982. En aquest cas, l'administració bisbalenca havia repartit el número anterior, el 24981. Pel que fa als diners que havia repartit, com la resta, eren premis menors –per exemple, el número 32098, amb la terminació del 8–. En total, els responsables calculaven haver repartit uns 250.000 euros.

A Begur, per exemple, l'administració havia tingut 161 sèries d'un número que acabava en 8. A Palamós, calculaven haver repartit entre 200.000 i 300.000 euros amb els números que havien venut a l'administració.



Girona

Importants xifres en premis menors

A la ciutat de Girona, l'administració de loteria Merche va quantificar, segons van informar els seus responsables, que amb els premis menors havien repartit un total d'1.202.000 euros. Una altra de les reconegudes administracions de la ciutat, la Sagarrull, calculava que els diners que havia repartit amb els seus números pujaven a uns 160.000 euros, que van anar a parar tant a la mateixa ciutat com a localitats de l'entorn com ara Fornells de la Selva, Cassà de la Selva i Camallera.



La Selva

Blanes, a punt del primer, segon i tercer

Si la sort va esquivar Palafrugell, l'administració número tres de Blanes la va tenir entre les mans, però també se li va escapar. Si fa dos anys va vendre un cinquè premi; en fa tres, un quart; i l'estanc que es troba a 40 metres de l'oficina va vendre la Grossa de Cap d'Any, ahir van fregar el primer, el segon i el tercer premi, va explicar el seu adminstrador, en Josep Lluís. En els tres casos, la fortuna no els hi va caure per un número. Així, si el tercer premi de la Grossa de Nadal va ser el 06914, el que havien venut a l'administració blanenca era el 06414; si el segon premi va ser el 51244, el despatxat a Blanes va ser el 51444; i si la bola del premi gros era la 71198, l'administració número tres blanenca havia repartit el 71178.

Una altra administració de Blanes calculava haver repartit uns 400.000 euros en premis menors, mentre que a l'oficina de Santa Coloma de Farners aquesta xifra pujava fins al mgi milió d'euros, aproximadament. A Arbúcies i Anglès, els diners que van distribuir amb la sort també van ser amb premis menors com ara reintegraments pel 8 o terminacions del segon premi.