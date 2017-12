Mor l'home de 81 anys ingressat per legionel·losi a l'hospital de Figueres

La residència de Figueres on es va detectar el cas. c

La residència de Figueres on es va detectar el cas.

L'home de 81 anys que estava greu a l'hospital de Figueres afectat de legionel·losi va morir dijous a la nit. Es tracta d'un veí de Llançà que residia al centre geriàtric Catalunya de la ciutat. L'home va ingressar al centre hospitalari amb pronòstic greu. De moment, des de l'Agència de Salut Pública continuen tractant aquest fet com un cas aïllat. Fa dos mesos, hi va haver un brot de legionel·losi a Blanesque va provocar dos morts i va deixar quinze persones més afectades.

L'afectat residia al centre situat a l'avinguda Vilallonga on es va detectar. L'home va haver de ser traslladat a l'Hospital de Figueres on ja va ingressar en estat greu.

L'Agència de Salut Públia ha confirmat que de moment és l'únic afectat i, per tant, es tractaria d'un cas aíllat. Tot i això, ha actvitat les mesures preventives i està investigant-se'n l'origen.



Dos brots als darrers mesos

En els darrers mesos s'han produït a Catalunya dos bros de legionel·losi, el de Llinars de Vallès i el de Blanes. En el primer van morir quatre persones i dues a conseqüència del brot detectat a Blanes l'11 d'octubre. Totes les persones afectades havien començat a tenir simptomes a finals de setembre. Va arribar a afectar fins a dinous persones. El darrer cas es va detectar a finals d'octubre.

La legionel·la és un bacteri que es contagia per inhalació d'aigua polvoritzada o aerosols. No es transmet d'una persona a l'altra. Les persones que tenen més risc són les que fumen, les que pateixen malalties cròniques que afectin al sistema immunitari, i les persones d'edat avançada, com és el cas de Figueres.