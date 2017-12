Olot aprova una modificació de crèdit per quadrar l'any

L'Ajuntament d'Olot, en el seu darrer ple, va aprovar una modificació de crèdit valorada en 71.253 ?. L'acord va tirar endavant amb els vots a favor de PDeCAT-DC i les abstencions d'ERC, PSC CUP i OeC.

Segons va explicar la regidora d'Hisenda, Montserrat Torras, 53.850 ? són per aportacions al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i 13.403 ? per facilitar el tancament de l'any a diverses entitats.

L'acord va generar debat entre els grups. El PSC va plantejar la necessitat de quadrar millor les aportacions per no haver de fer canvis i OeC va voler clarificar com es tornen les subvencions per activitats que no es fan.