La sort no somriu a la demarcació de Girona

a fortuna va passar de llarg de Girona. Les administracions de loteria de la demarcació es van haver de conformar a repartir petites quantitats de les butlletes que coincidien amb algunes de les terminacions premiades, però les quantitats, en general, no superen el mig milió.Aquesta sintonia va ser generalitzada en gran prat de les comarques.

El mapa de l'any passat en què molts municipis de la demarcació, com Portbou, Figueres, Blanes o Platja d'Aro van ser tocats per la fortuna, ahir no es va repetir. Els nens de Sant Ildefons van dur la sort fora de Girona, però també Catalunya.

Els gironins només van rascar en les terminacions dels premis més grans. Els dècims acabats en 98, 14, 44 van ser els més venuts a les administracions gironines, així com també aquells començats per 711 i 133.

A l'Escala se'ls va girar feina pels volts de quarts de sis de la tarda. L'administració de l'Anxova Milionària va repartir un milió d'euros només en terminacions i centenes coincidents amb el primer, segon i tercer premi.

Una situació similar van viure al Cavallet d'Or de Llançà, on l'Albert Farjes, treballador de l'establiment, va xifrar la quantitat pels volts dels 400.000 euros. «Ens hem quedat amb les ganes», deia. De fet, moltes administracions que l'any passat van repartir algun dels desitjats grans premis de Nadal -com és el cas del Cavallet d'Or o l'administració número 1 de Figueres-, es van quedar sense l'oportunitat de repartir algun dels grossos. En el cas de Llançà, la sort la va dur els dècims acabats en 14 i va somriure a diversos establiments i entitats culturals com l'Agrupació Sardanista, els Caçadors de Llançà i Cadaqués o el Casal del Port de Llançà.

Insòlit o increïble és el que va passar a l'administració número tres de Blanes, explicava el seu responsable Josep Lluís: de la combinació de números, es va quedar a un de repartir el primer, el segon i el tercer premi. Si els premiats van ser el 71198, el 51244 i el 6914, ell havia ventu el 71178, el 51444 i el 6414. En Josep Lluís ja havia venut anteriorment un cinquè i un quart premi de la Grossa de Nadal i, amb un somriure a la boca, deia que ara ja li tocava donar algun dels tres primers «però no d'aquesta manera», fregant-los.

La banda sonora dels nens cantant mil euros, alguns ja s'afanyaven a comprovar si havien sigut afortunats. «Encara no havia acabat el sorteig que hi havia gent que ja volia cobrar», explicava ahir en Joan Sagarrull, de Loteria Sagarrull de Girona. La impaciència els va obligar a fer mitja volta, desfer els passos i esperar que el sorteig es donés per finalitzat per poder cobrar la «calderilla» de les terminacions. En l'any en què les vendes de la Loteria de Nadal han baixat a Catlunya -atribuït a la situació política- també ho ha fet el percentatge de premis que han caigut en territori català. Les administracions ara esperen recuperar les vendes per al sorteig del Nen, però els jugadors encara tenen dues oportunitats més, contant-hi la Grossa, per estrenar el 2018 amb la butxaca una mica més plena.