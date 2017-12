La sort no toca el 155 ni l'1 d'octubre, però premia el barri d'en Chiquito

L'atzar, la superstició, els números que agraden més que altres, un pressentiment o un somni amb una terminació, poden marcar la diferència, almenys per als que segueixen aquests impulsos. No és el cas, però, dels que s'han deixat guiar per algunes de les xifres més repetides aquest any per l'actualitat política: el 155 o l'1 d'octubre.

I és que en el tradicional sorteig cantat el 155 no va resultar premiat ni tan sols amb els premis menors. Aquesta sifra s'havia esgotat durant el mes d'octubre en al·lusió a l'article 155 de la Constitució que el Govern central va aplicar a Catalunya. El mateix va passar amb el 11017 -el número que equival a l'1 d'octubre- que tampoc va resultar premiat en cap cas.



xifres amb significat



Triar el número en funció de la data de naixement dels fills

Ana Belén, ajudant de cuina en una escola bressol de Madrid, va triar per a la loteria un número que va comprar on-line amb la data del naixement de la seva filla, 71198, i ha resultat afortunada amb la Grossa. Just en el moment en què es va cantar el premi, a les 11.55, Ana Belén s'havia absentat de la cuina i quan va tornar, una companya li va dir que havia sortit el número que tenia apuntat en un quadern.

«No pot ser!», va exclamar Ana Belén en rebre la notícia, que la va deixar sorpresa, encara que sabia quin era el seu número perquè és la data de naixement de la seva filla, cosa que no es pot oblidar, explicava ahir.

No és l'única persona que va triar el número per la data de naixement d'un fill. Una cosa semblant ha passat a Barcelona amb el 06914. Aquest número, que ha deixat 20,5 milions es va vendre al centre comercial Diagonal Mar, i la lotera, Valeria, diu que el va escollir perquè es correspon amb la data de naixement del seu fill, el 6 de setembre del 2014.

més enllà



Una vident que es deixa aconsellar pels difunts

La Loteria ha deixat diversos pessics importants a Galícia, un d'ells a Ourense de Xinzo de Limia, on va arribar la sort en forma de dos dècims d'un segon premi de la Loteria de Nadal, amb anècdota inclosa.

Així, Elsa Altagracia, una dona dominicana de 51 anys, que exerceix com a vident a Ourense des de fa 14 anys, ha estat l'afortunada que va comprar els dos bitllets del 51244 que va despatxar l'administració número u de Xinzo, «aconsellada pels difunts». Explica que li van aconsellar en somnis que comprés aquest número, i l'alegria no s'ha fet esperar, ja que aquesta combinació ha resultat premiada amb el segon premi de la Loteria de Nadal.

«Els meus éssers em van dir que entrés en trànsit», va apuntar la premiada, que es va deixar veure ahir a l'administració amb el paper que l'acredita com a guanyadora d'uns 200.000 euros.

En aquest cas, la dona, que assegura que ja li van tocar altres premis encara que de menor quantia, va adquirir per màquina els dos dècims premiats als venedors de l'administració de loteria de la localitat.



màlaga



De plorar per en Chiquito a plorar d'alegria per la rifa

El barri de la Trinitad que plorava fa un mes la mort del popular humorista malagueny Chiquito de la Calzada ha canviat les llàgrimes de dolor per plors de felicitat per celebrar que nombrosos veïns han estat afortunats amb la Grossa de la Loteria de Nadal. L'administració La Biznaga ha repartit 128.800.000 d'euros: 70/10 a l'àrea de Mobilitat de l'Ajuntament de Màlaga, a un forn proper obert recentment i la resta per finestreta.

L'administració està situada a uns 500 metres d'on reposen les restes de l'humorista, i els seus familiars i amics també van rebre bones notícies ja que, a títol pòstum, Chiquito de la Calzada ha estat guardonat amb la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts 2017.

Mari Carmen Bobadilla, esposa del treballador que portava els dècims per a l'Àrea de Mobilitat com cada any des de fa molt temps, creu que ha pogut tocar-li a gairebé tots els companys del marit (jugaven un número diferent cada vegada que ell n'encarregava a la seva padrina, la lotera) i considera que el premi està molt repartit. Una de les afortunades és la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Màlaga, Elvira Maeso.