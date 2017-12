El sorteig amb més veus de nena

andra, la mare de Noelia Katiuska Medina, la nena de Sant Ildefons que ahir va cantar la Grossa juntament amb Youssef Salhi, es va mostrar molt «contenta» perquè la seva filla, que s'ha cuidat la veu al llarg dels últims mesos, «es mereixia» repartir la il·lusió «a tanta gent».

«No podia creure'm que hagués tret la Grossa», va relatar als periodistes Sandra Patricia Campoverde, de l'Equador, emocionada després que la seva filla entonés el «quatre milions d'euros» amb els qual està dotada la Grossa d'enguany, el número 71198. Els últims dies, Noelia expressava a la seva mare com n'estava de «nerviosa» i il·lusionada pel fet de ser la portadora de l'alegria de «tanta gent», ja que desitjava participar en aquest Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal des de feia molt de temps. Per això, es va preparar tenint cura de la veu, bevent molta aigua i evitant «coses molt fredes o molt calentes».

I a la primera i a l'última va anar la vençuda, ja que probablement Noelia, de 13 anys, no podrà cantar més. La seva va ser la penúltima bola de l'últim filferro i quan Sandra pensava que la taula acabaria sense que la seva filla cantés un premi més gran, va ser just quan va donar la Grossa. El seu padrí, que va morir fa gairebé un any, segurament està compartint «des del cel» l'alegria de «la seva nena, que és com l'anomenava».

Al costat de Noelia Katiuska, l'altre nen que va tenir la fortuna de cantar la Grossa en el Sorteig Extraordinari de la Loteria va ser Yossueff Salhi. Ambdós van reconèixer davant els mitjans de comunicació que havien somiat fer-ho en moltes ocasions, però mentre que Noelia debutava en aquest tipus d'esdeveniments per a Yossueff ha estat la cinquena vegada.

El d'ahir va ser el sorteig més femení de la història ja que, per primera vegada, les nenes van superar àmpliament el nombre de nens, que pel canvi en les seves veus ja no sonen tan infantils. De totes maneres, ells van ser majoria en la tasca d'extreure les boles.