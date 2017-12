Celrà iniciarà dos nous projectes després de rebre més de 37.500 euros en ajudes

´Ajuntament de Celrà podrà iniciar el gener de 2018 dos nou projectes després d´haver rebut

37.622,56 euros de subvencions dels Departaments de Treball i d´Empresa. Segons va informar el consistori, un dels projectes, anomenat «Cop de coop al Barri Vell», estarà destinat a fomentar l´economia social i el cooperativisme al municipi. Amb l´ajut de 19.920 euros, els objectius d´aquest projecte són: dinamitzar i desenvolupar el barri vell, que actualment té molts comerços tancats degut a l´envelliment de la població del barri vell; ocupar persones del poble en oficis/comerços de proximitat; fomentar el consum responsable i fer pedagogia de l´Economia Social i Solidària; i la creació de cooperatives de treball.

Sota el nom de «Creació d´espais de reflexió conjunta entre el sector públic i els agents privats del territori del Ter-Gavarres», l´altre projecte ha rebut la subvenció de 17.072,56 euros, corresponents al 80% del cost del projecte. L´objectiu general de l´actuació proposada és augmentar col·lectivament la capacitat del territori per endegar projectes identificats prèviament. Aquest objectiu és en realitat doble: d´una banda, es pretén enfortir la cooperació entre els municipis i unir esforços en la gestió d´un territori supramunicipal; i, d´altra banda, es vol ampliar la col·laboració pública-privada, així com entre els mateixos agents econòmics, a través d´espais de reflexió i treball conjunts.

L´Ajuntament de Celrà és el municipi més gran de l´àmbit territorial anomenat Ter-Gavarres (amb 11.193 habitants, segons dades del Padró continu de l´Idescat). Per capacitat tècnica, lidera el projecte, disposa d´una àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, és el municipi més poblat i compta amb el suport institucional de la resta d´ajuntaments del Ter-Gavarres (Bordils, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, Madremanya, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Martí Vell i Viladasens).

A més i paral·lelament, s´ha aconseguit la renovació anual dels dos AODL´s que treballen per l´àmbit territorial Ter-Gavarres en els sectors turístics-patrimonials i recuperació de l´activitat primària i producte local.