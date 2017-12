Antoni Rifà: «La crisi ha castigat molt fortament els recursos dels Bombers»

Antoni Rifà és el nou cap de la Regió d´Emergències i assegura que ha assumit aquesta nova ocupació per la proximitat amb els bombers. Assegura que el cos té una mancança de material i equipaments, que espera que el nou pla estratègic aprovat vagi solucionant.

Ja havia estat cap de la Regió d´Emergències fa uns anys, com és que decideix tornar? Té quelcom d´especial aquesta zona?

Girona no té res diferent que cap altra. En el seu moment va haver-hi aquesta necessitat i vaig venir a Girona sense conèixer-la gaire i ara en la decisió ha pesat que la coneixia. Hi vaig estar molt bé els anys que hi vaig estar. És una regió que té una mica de tot. Des del punt de vista natural i social, amb ciutats importants, té una part turística, potser no té molta indústria, però sí la seva part viària, de risc d´incendi forestal importantíssim.

Quines mancances ha pogut copsar durant els seus dos primers mesos a la Regió?

De quan jo hi era a ara, han millorat algunes coses, com la manera que tenen els bombers per afrontar el seu dia a dia. Perquè ara són més proactius, un treball que vam començar fa temps. Ara es fan activitats planificades, amb preparació periòdicament. Abans s´estava a l´espera del servei.

Considera que falten recursos per al cos d´emergències?

És homogeni a tot Catalunya, la crisi ha castigat molt fortament els recursos dels Bombers. Els personals, tot i que ha entrat la nova promoció de la qual n´hem sortit molt beneficiats, encara hi ha vacants per cobrir. N´hi ha de comandaments molt importants perquè amb l´avançament de l´edat de jubilació s´està jubilant la gent més gran.

I de material, també en falta?

Tenim mancances molt greus, que estan en la via de resoldre´s. De vehicles que s´han envellit molt i de mitjans de tipus operatiu: equips de rescat per a accidents i d´altres coses. Hi ha previst un pla estratègic de renovació d´aquestes coses però al dia d´avui la crisi encara és manifesta. Els camions més nous tenen probablement set anys.

Considera que cal renovar els equipaments?

Aquí a Girona, durant el període en el qual es va poder invertir de forma forta, es van beneficiar alguns parcs que són nous: Llançà, Santa Coloma, la Pera... Però els que no se´n van beneficiar estan com fa 15 anys, com el de Girona. I ara s´està fent la reforma del de Figueres. El de Girona està pendent, ja que es beneficiarà del canvi de la sala de control i, llavors, entrarà en fase de reforma.

La sala de control va a la seu de la Generalitat a Girona. Se sap quan s´hi farà el trasllat?

Aquesta està licitada de fa uns quinze dies; per tant, té un procés administratiu que pot estar entre tres o quatre mesos fins que s´adjudiqui. Jo penso que, al llarg de l´any que ve, és un tema que quedarà tancat.

Hi ha hagut queixes d´alguns comandaments pel canvi de lloc. Pot haver-hi marxa enrere?

No, és el projecte que té la Generalitat per donar resposta a la sala de control de Girona. Jo entenc que és una situació excepcional a tot Catalunya. A llarg termini s´haurà de veure si és la resposta que es necessita i s´haurà de validar per al futur. Avui per avui, és l´única opció. És excepcional que la sala de control no estigui en un edifici propi de bombers i això és el que el temps ens dirà si encaixa bé o no.

Quin és el projecte de futur que té com a cap per a la Regió?

Jo no puc dir que vingui per fer un abans i un després de la meva arribada. La meva idea és ser bastant continuista amb el que havia muntat l´Enric Cano i compto amb l´estructura que ell va organitzar. Els meus sots caps seran els mateixos que hi havia. Si hi ha una cosa em caracteritza és que vinc del món de la medicina i m´agrada procedimentar les accions. Per tant, si poso un accent seria això, de mirar d´avançar en una manera de treballar homogènia i procedimentar serveis que tinguin relació amb tercers.

Ve amb la idea de quedar-se molts anys?

La meva voluntat és acabar aquí la meva carrera