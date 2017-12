La multinacional de la droga, a judici

Els integrants del clan Capirote, ubicat a l´Empordà i preparat per convertir-se en una «multinacional» de la marihuana, seran jutjats a principis d´any a l´Audiència de Girona. La fiscalia ressalta que la investigació dels Mossos d´Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera va començar a mitjans de l´any 2016 per la «constatació» que a la ciutat de Figueres i a les poblacions del voltant s´estaven cultivant plantacions de marihuana a diferents finques i, després, es venia la droga, en gran part, al mercat francès.

Al llarg dels mesos, els investigadors van estrènyer el cercle al voltant de l´anomenat clan Capirote, vinculat a la família Cortés. «Molts dels cultius de la zona es feien de forma organitzada i sota la direcció d´alguns components d´un grup familiar conegut com el clan Capirote, que composaven una organització en la que s´integraven membres de la família i, també, moltes altres persones fins a un total que superava la trentena», recull l´escrit d´acusació.

El fiscal destaca que l´organització tenia dues branques principals dirigides per un total de tres líders i estava perfectament jerarquitzada, amb càrrecs intermedis i baixos. Mentre els líders s´encarregaven de dirigir i organitzar el grup, altres feien feines de subministrament i venda de marihuana, també n´hi havia que assumien la gestió de les plantacions, els que feien treballs de logística i els responsables de muntar i fer les instal·lacions elèctriques.

L´escrit d´acusació també destaca que l´activitat de cultiu i venda de marihuana «es venia desenvolupant des de feia anys en nombroses finques», algunes d´elles propietat del grup ja des de l´any 2005. Tot i això, no és fins l´any 2012 que el clan compra multitud de propietats amb l´objectiu de blanquejar els diners provinents de la marihuana i, alhora, per incrementar la producció. De fet, els investigadors sostenen que s´estaven preparant per convertir-se en una «multinacional» del tràfic de marihuana.

En total, el fiscal veu indicis de delicte per acusar 30 suposats integrants del clan i demana penes que van des dels 4 anys de presó fins als 19 anys i 6 mesos de presó. Els tres líders s´enfronten a condemnes de 17 anys de presó, 17 anys i 6 mesos i 19 anys i mig per delictes contra la salut pública, tinença il·lícita d´armes, continuat de defraudació de fluid elèctric, blanqueig de capitals, incendi en béns propis, simulació de delicte i estafa.