Salut es reforça amb plans de contingència per a cada hospital per afrontar la grip

El Departament de Salut es reforça contra la grip amb plans de contingència perquè cada hospital gironí pugui absorbir la pressió asistencial de l´hivern. Arreu de Catalunya, la conselleria activa 22 plans de contingència territorials –en el cas de la regió sanitària de Girona, és un per a cada centre–, per poder adaptar els recursos a l´increment de la demanda durant la temporada hivernal i obrir o tancar llits en funció de les necessitats de cada moment.

Aquests plans concreten la resposta que el conjunt de dispositius d´un territori ha de desplegar en funció de la pressió assistencial de cada moment: increment d´activitat, contractació de personal, adequació de llits, flux de pacients entre dispositius, reforç del transport sanitari, flexibilització de les agendes amb major temps per atendre consultes urgents i reforç de l´atenció primària. En previsió de l´increment d´activitat, el Servei Català de la Salut (CatSalut) amplia l´oferta d´hospitalització a la regió sanitària de Girona amb la contractació de 768 altes d´hospitalització –una xifra similar a la de temporades anteriors– i 139 altes en centres sociosanitaris.

Persones fràgils

A la demarcació també s´incrementa el transport sanitari no urgent per garantir la logística i agilitzar les altes hospitalàries durant els caps de setmana. A més, els set equips del Programa d´Atenció Domiciliària i Equips de Suport (Pades), que treballen amb persones especialment fràgils –com malalts crònics o persones al final de la vida–, amplien l´horari i atendran també a les tardes i els caps de setmana, en funció de les necessitats.

En total, el CatSalut injectarà uns 17,8 milions d´euros, un més que l´any passat, a l´atenció a les urgències durant el període d´hivern 2017-2018 a tot Catalunya. Un reforç que es materialitza en diverses mesures previstes en el Pla Nacional d´Urgències de Catalunya, aprovat per la conselleria aquest any.

Una de les novetats d´aquest any, en el cas de Girona, és la posada en servei dilluns passat del CUAP Güell, un dispositiu que atendrà urgències les 24 hores del dia des d´ara fins a la primavera, i la creació d´una nova Unitat d´Atenció Continuada Oncològica al Trueta.

Des de l´any 2006, el Güell concentrava l´atenció a les urgències en horari nocturn entre setmana –de vuit del vespre a vuit del matí– i les 24 hores del dia durant els cap de setmana i els festius. Aquesta activitat urgent era atesa per dos equips formats per professionals de medicina de família i d´infermeria i per tres els dissabtes, diumenges i dies festius.

Ara, per poder atendre de manera continuada les 24 hores, s´incorpora al dispositiu un equip format per un metge i una infermera que donaran atenció des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre els dies laborables.

També s´ha reforçat el treball en xarxa per fer front a l´epidèmia de bronquiolitis, una infecció respiratòria causada per un virus que afecta especialment els infants i que és dels primers d´arribar quan comença la fred.

Des del 2016, els centres que tenen una UCI Pediàtrica, com l´hospital Josep Trueta de Girona, treballen de forma coordinada per cobrir les necessitats de tot Catalunya. Amb la renovació d´aquesta àrea enllestida, el Trueta disposa enguany de quatre llits d´UCI Pediàtrica i quatre més per a pacients semicrítics, que l´any passat no es van poder habilitar perquè a l´espai s´hi estaven realitzant obres.

Treball en xarxa

Als deu hospitals catalans que ja treballaven en xarxa per afrontar l´epidèmia de bronquiolitis s´hi han sumat tres nous centres sanitaris aquesta temporada, explica Salut. D´altra banda, aquest any també s´ha creat una línia de consultoria pediàtrica del 061 CatSalut Respon, mitjançant la incorporació de pediatres dels hospitals de Sant Joan de Déu, Vall d´Hebron i Sant Pau, tots tres de Barcelona, per donar suport tant a consultes de la ciutadania com dels professionals assistencials.

Aquesta línia pediàtrica, en funcionament des del juny d´aquest any, ja ha donat resposta a 50.948 consultes de menors de 16 anys, el 66,2% de les quals s´han pogut resoldre via telefònica.