Carles McCragh esgota la presidència del Consell de l'Advocacia Catalana

El fins ara president del Consell de l'Advocacia Catalana, el gironí Carles McCragh, ha esgotat el seu mandat. L'actual degà del Col·legi d'Advocats de Girona va valorar molt positivament aquest 2017, durant el qual «s'ha treballat de forma activa per la defensa jurídica dels drets humans amb l'organització d'un cicle de conferències amb l'objectiu d'oferir eines pràctiques, a l'advocacia i a la ciutadana en general, per defensar als jutjats els drets socials, culturals, econòmics i ambientals». McCragh, tot i deixar d'exercir la tasca del Consell, continuarà presidint la Comissió de Drets Humans d'aquest.

Durant el seu mandat també s'ha iniciat el treball per a la promoció del corredor mediterrani com a nexe d'unió i cooperació de tota l'advocacia mediterrània, una tasca que s'està duent a terme juntament amb el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats.

Per al president sortint, el mandat 2017 ha representat «l'inici de la internacionalització de l'Advocacia Catalana», que ara caldrà consolidar. «Cal continuar treballant per establir sinergies entre els poders públics i socials, ja que només comptant amb l'Advocacia institucional es pot aconseguir una justícia independent, intel·ligent, ràpida, eficaç i en la llengua que triï el ciutadà», va sentenciar el mateix McCragh.

El nou president

El degà del Col·legi d'Advocats de Mataró, Julio J. Naveira, va ser l'escollit per unanimitat com a nou president del Consell de l'Advocacia Catalana durant el plenari de la institució, reunit a Barcelona. El Consell escull anualment nou president entre els degans dels 14 Col·legis d'Advocats catalans per tal que els representi per un període d'un any. Durant el ple també es va nomenar el degà del Col·legi d'Advocats de Granollers, Josep Medina, com a vicepresident del Consell per al mandat 2018.

El nou representant de l'Advocacia Catalana, Julio J. Naveira, va explicar que «correspon a l'advocat la defensa dels drets dels ciutadans» i que «per tal que aquesta sigui eficaç, és necessari i imprescindible que l'advocat pugui exercir la seva tasca amb total llibertat i sense entrebancs de cap tipus». És per això que el seu principal objectiu, com a representant de la institució, serà «prioritzar el Dret de Defensa dels advocats, perquè és l'única forma de garantir els drets dels ciutadans davant la justícia». «Els professionals de l'advocacia hem d'exercir la nostra professió amb totes les eines al nostre abast i sense ser injustament qüestionats», va dir Naveira. Els nous càrrecs que presidiran les diferents Comissions del Consell de l'Advocacia Catalana es formalitzaran a partir del gener de l'any 2018.