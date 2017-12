Creu Roja Montgrí-l'Estartit recull 1.700 euros aquest trimestre

La secció local de Creu Roja Montgrí-l'Estartit s'ha bolcat l'últim trimestre d'aquest 2017 en diversos actes solidaris per tal de poder dur a terme projectes com el de la compra d'equips higiènics per ajudar famílies vulnerables. En concret, aquest setembre es va realitzar la segona edició de la Charity Night, un esdeveniment privat amb vocació solidària que organitzen dos clients anglesos del càmping Rifort de l'Estartit on es van sortejar diversos productes i que va recaptar 843,41 ?.

A finals d'octubre l'organització solidària va comptar amb l'ajuda de diverses entitats veinals, l'Associació Bell Racó i l'Entitat Descentralitzada de l'Estartit, que es van encarregar de coure les castanyes de la tradicional Castanyada popular de l'Estartit, on van aconseguir 442,83 ?.

L'últim acte, el Dia de la Bandereta, va fer-se a finals de novembre i els voluntaris van recaptar fins a 418,06 ?.