Les quatre estacions d'esquí gironines s'emplenen durant les festes de Nadal

Inaugurada la temporada d'esquí i enmig de les vacances de Nadal, són moltes les persones que aprofiten per pujar a la muntanya per gaudir de la neu. Aquest passat cap de setmana les estacions d'esquí gironines han fet balanç i es mostren satisfetes per les condicions de les pistes i l'ocupació.

A la Vall de Núria asseguren que, tot i que l'esquí és un «a més a més» de l'espai, on aquesta pràctica es caracteritza per ser un complement del turisme familiar, aquest mes comptabilitzen més de 2.500 esquiadors des del dia u de desembre i una ocupació hotelera del 75% de mitjana fins al 6 de gener amb alguns dies al complert, com el dia de cap d'any. Els darrers dies la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona ja va anunciar que els establiments de la Cerdanya i el Ripollès s'endurien la millor part, ja que els hotels recollits sota la marca Pirineu Girona seran els que registraran una millor ocupació per la presència de neu i les estacions d'esquí en marxa, que són un gran factor. Es preveu que les reserves del Ripollès arribin al 80% i a la Cerdanya, al 90%.



Sensació de «satisfacció»

A Vallter es mostren satisfets per les xifres que acumulen des de l'inici de temporada, el 5 de desembre, ja que sumen 4.255 visitants. El director de l'Estació, Enric Serra, remarcava el següent: «És una molt bona xifra si tenim present que només tenim oberta la zona de debutants i parc lúdic». Serra va destacar que, «lògicament», la diferència amb la temporada anterior és «significativa» perquè gràcies a les nevades que hi va haver, gairebé totes les pistes estaven obertes. Amb la prudència per davant va assegurar que les previsions són bones, ja que esperen en els pròxims dies «rebre una bona nevada que de ben segur farà obrir més pistes i poder oferir unes molt bones condicions als nostres visitants», va concloure Serra. De fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen nevades a cotes de 1.000 metres d'altitud aquest dimarts.

Des de l'estació d'esquí de La Masella també es mostren «satisfets» sobre com està anant la temporada. Aquesta estació va ser la primera a obrir la temporada d'esquí, el 10 de novembre, i van assegurar que això els ha donat un gran «avantatge» en comparació a les altres pistes. Van coincidir a destacar el bon temps del cap de setmana com un factor important per acabar de fer decidir a la gent per anar a esquiar i finalment van remarcar que, encara que no hi ha hagut tantes nevades en comparació a l'any anterior, tenen «gairebé 50 quilòmetres de superfície esquiable». A més a més, des de La Masella han preparat per a aquests dies un conjunt d'activitats esportives i lúdiques per als amants de l'esquí: jornades d'esquí nocturn, competicions familiars, visites del Pare Noel fins al dia 25 de desembre i dels reis mags el 5 de gener.

Esquiar amb precaucions

L'Escola Catalana d'Esquí recomana tenir en compte un seguit de precaucions a l'hora de pujar a les pistes per evitar accidents. Segons apunten, és important conèixer les condicions meteorològiques i escalfar abans de començar. Tanmateix destaquen la importància d'utilitzar protecció solar, revisar l'estat del material, conèixer l'estació i comptar amb una assegurança mèdica d'accidents. Avisen dels perills d'anar per fora de la pista, una pràctica que es desaconsella per manca de seguretat, i destaquen que en cas de prendre mal cal creuar els esquís a la neu en forma de creu, protegir-se i abrigar-se mentre s'espera l'ajut mèdic.