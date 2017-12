S'inaugura una nova edició del Mercat Firanadal a Girona

Des d'ahir està oberta una nova edició del Firanadal, a la plaça Independència de Girona. Aquest mercat acull un conjunt de parades amb objectes tradicionals i tota mena d'articles nadalencs, com ara: objectes de regal, artesania, flors, figures per al pessebre, avets, llums, guarniments, dolços, torró artesà, etc. La fira romandrà oberta fins al divendres dia 5 de gener a les nou del vespre i tancarà avui i demà.