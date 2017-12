Torna el pessebre en miniatura de Can Roseta a la Vall de Llémena

Envoltat pel paratge natural que ofereix el bosc de Cartellà, es troba l'emblemàtic pessebre en miniatura a l'aire lliure de Can Roseta. S'hi poden contemplar una cinquantena de monuments de Catalunya, 22 escenificacions d'antics oficis i nou escenes centrals d'un pessebre tradicional. El pessebre va començar amb la reproducció de les 39 esglésies de la Vall de Llémena, i avui en dia s'ha convertit en un espai en miniatura on es poden veure rèpliques d'edificis dels grans modernistes com Salvador Dalí, Domènech i Muntaner o Josep Fontserè. Es podrà visitar fins a l'11 de febrer.