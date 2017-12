La borrasca «Bruno» es farà notar a la província

Una profunda borrasca anomenada Bruno es farà notar entre avui i demà a la gran majoria de les comarques de Girona. La demarcació es troba sota una alerta meteorològica davant la previsió de forts vents en algunes zones, intenses nevades, fenòmens costaners, i pluja.

Així ho presenta l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) que preveu una situació qualificada «amb risc» per a tota la jornada d'avui, sobretot a les zones costaneres i en punts més pròxims al Pirineu i Prepirineu. Les comarques de l'Alt Empordà, la Cerdanya, el Ripollès o la Selva, són les que més ho podrien notar. Per a demà dimecres el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) té activats fins a tres avisos diferents per situació meteorològica amb una matriu de perill 2 i 3 sobre 6.

Les temperatures diürnes es veuran afectades lleugerament i experimentaran un descens. Les mínimes es mantindran per sobre de zero i les màximes no sobrepassaran els 13. A la nit, es preveu que la borrasca es dispersi de mica en mica i encara que les prediccions anuncien l'arribada d'un altre front, en principi no es preveu que no sigui tan advers.



Màxima precaució

Per evitar riscos innecessaris, Protecció Civil ha recomanat extremar les precaucions davant els forts vents i suggereix assegurar portes, finestres i tots aquells objectes que puguin caure a la via pública, a més d'allunyar-se de cornises, arbres, murs o edificacions en construcció o grues que puguin desprendre.

Així mateix, recorda que cal extremar les precaucions al volant, especialment en la sortida de túnels, avançaments i encreuament amb vehicles pesats en carreteres de doble sentit, i que no cal posar en risc la vida per captar imatges espectaculars del fort onatge.



Temporal a tot l'Estat

Catalunya no és l'únic lloc per on passarà el temporal Bruno. Altres comunitats autònomes que es veuran afectades són l'Aragó, Cantàbria, Navarra, Castella i Lleó o Astúries amb les mateixes prediccions: vents, nevades, pluges i fort onatge a les zones del litoral.

Durant el dijous, el pas d'un nou sistema frontal tornarà a deixar pluges en àmplies zones de la península, més abundants al Cantàbric, Pirineus i zones de muntanya de l'interior peninsular, amb valors que es recuperaran de forma gradual, i una cota de neu que pujarà fins als 1.400 metres a Pirineus i 2.000 metres a la resta.

Per divendres i dissabte els pronòstics apunten que l'anticicló de les Açores s'endinsarà pel sud i centre peninsular, de manera que la probabilitat de pluges disminuirà per mantenir-se només en l'àrea Cantàbrica i Pirineu occidental.