La Gran Quina de Bescanó no decep

Un any més la Gran Quina de Bescanó va obrir les portes el dia de Nadal amb una gran afluència de gent. Ahir, per Sant Esteve, també es van repartir premis en una diada igualment festiva, i l'esdeveniment –que aquest any celebra la seva 42a edició– preveu omplir el Pavelló d'Esports del municipi encara quatre dies més (30, 1, 6 i 7).

Ja és habitual veure el Pavelló de Bescanó ple a vessar, tant a les pistes com a les graderies, on gent de totes les edats s'acosta a provar sort.

De fet, aquest any més de 2.000 persones van participar a la primera Quina durant el dia de Nadal. Segons explicava ahir al DdG un dels organitzadors de l'esdeveniment, Nando Massaneda, una hora abans que les portes s'obrissin ja hi havia més d'una vintena de persones a fora fent cua per no quedar-se sense poder-hi jugar. A més, Massaneda assegura que el mateix dia de Sant Esteve de l'any passat més de 600 persones van quedar-se sense poder-hi entrar degut al fet que l'aforament estava complert.

Massaneda preveu que enguany també s'arribarà a «màxims», i assegura que, «com cada any, la música i l'espectacle ens faran gaudir com mai».

Enguany, els premis més valorats són una televisió de 50 polzades i una altra de 20, les esperades espatlles de pernil, bicicletes de muntanya, lots de vi i de cava i diverses cafeteres.

Els participants també opten a premis més casolans com fuets, torrons, diversos lots de conserves alimentàries, motxilles d'esport i mantes, entre d'altres.



Quina nocturna

Com a novetat d'aquest any, la Quina també obrirà el dia 30 de desembre amb una edició nocturna, concretament a les 9.30 h, i amb premis especials per a l'ocasió.

La resta de dies l'hora d'obertura està prevista a les sis de la tarda, tot i que probablement s'acabarà avançant per poder facilitar l'entrada als visitants.

Aquest tradicional joc de Nadal, que ha esdevingut tot un referent a la comarca tant per la gran afluència de visitants com per la qualitat i importància dels premis que s'hi reparteixen, està organitzat des de fa una vintena d'anys conjuntament amb els clubs esportius de Bàsquet, Futbol i Patinatge de la localitat. Inicialment era el Club de Futbol qui ho duia a terme, en un esdeveniment que va néixer l'any 1975 i que cada any deixa fotografies del pavelló de Bescanó ple de gom a gom.