Intenses nevades al Pirineu i Prepirineu

La borrasca Bruno no només pot deixar precipitacions en forma de pluja, sinó que també es preveu que caiguin fortes nevades, sobretot a les zones de Pirineu i el Prepirineu. Tal com registra a les seves prediccions el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) la cota baixarà avui de matinada, entre les sis del matí i les dotze del migdia situant-se als 800 i 700 metres. Passades les tres de la tarda, aquesta pujarà una mica i oscil·larà al voltant dels 1.000 metres en comarques com el Ripollès o la Cerdanya. De fet, durant tota la jornada d'ahir es va activar l'alerta per fortes nevades i es va alertar a la població que la nevada pot ser destacable sobretot al vessant nord, alhora que es reforçarà el vent amb el pas de la pertorbació. Agafant de relleu les temperatures, aquestes es mantindran per sota zero en la majoria dels punts d'alta muntanya, però no seran tan baixes com les que s'havien produït durant els dies anteriors. Els valors d'ahir van moure's entre els -4 i els -1 graus, superant mínimes de 5 sota zero a les parts més elevades del Pirineu. Pel que fa a les estacions d'esquí de la província de Girona, totes elles han mantingut les seves portes obertes durant els darrers dies. Els gruixos de neu van des dels 70 cm a la Molina i Masella, fins als 25 i 20 de Vall de Núria i Vallter 2.000, respectivament.