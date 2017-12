Banyoles substituirà els pollancres de la Draga per lledoners

El paisatge del parc de la Draga, de Banyoles, canviarà quan es completi la substitució dels pollancres que l'han ocupat durant l'últim quart de segle per una quarantena de lledoners. La tala ha començat aquest desembre i ha estat motivada per l'estat dels arbres, alguns dels quals estaven malalts i s'ha considerat que podien suposar un perill per a les persones que passegen per la zona. La renovació s'ha posat en marxa amb una primera fase que ha afectat una seixantena de pollancres, però continuarà al llarg dels propers anys.