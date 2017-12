La borrasca «Bruno» deixa onades de més de 8 metres i neu a Puigcerdà

Nevades de poca intensitat, ratxes de vent amb valors habituals i onades màximes de fins a vuit metres d'altura. Les comarques de Girona van viure la jornada d'ahir amb relativa tranquil·litat, mentre que altres punts de Catalunya – sobretot a Barcelona i Tarragona– la borrasca Bruno va descarregar amb molta força.

Dels prop de 600 avisos que van atendre els Bombers de la Generalitat des de les 10 del matí, només quatre pertanyien a la regió gironina. La majoria dels casos van estar relacionats amb les ventades, com per exemple a la localitat de Maçanet de la Selva, on va caure un arbre. A Girona en un dels carrers pròxims al centre es va despendre part de l'arrebossat d'un balcó i a Cadaqués els efectius van estar treballant en una pèrgola que estava a punt de deixar-se anar. Un altre avís es va donar a l'Estartit, on el tub d'una xemeneia també estava al límit d'un despreniment.



Una mar convulsa

El temporal va afectar l'estat de la mar, sobretot a partir del migdia. A les quatre de la tarda a la boia de Begur es van registrar onades de gairebé vuit metres d'altura, mentre que al matí aquestes s'havien quedat entre els quatre i els cinc.

Les ratxes de vent, tot i deixar algun desperfecte, no van registrar valors massa elevats en comparació amb altres comarques del centre o sud. L'única excepció es va donar a la localitat de Portbou, on va arribar fins als 141,8 km/h, convertint-se d'aquesta manera en la més forta de tot Catalunya. A la resta de la província els valors van anar des dels 18,7km/h fins a màximes que rondaven al voltant dels 60km/h al Pla de l'Estany, a la Selva o a la Garrotxa.

Pel que fa a les precipitacions la jornada es va presentar seca, a excepció de les comarques del Ripollès i la Cerdanya, on van caure algunes precipitacions en forma de neu. Un exemple és el municipi de Puigcerdà, que va quedar ben emblanquinat des del matí i on es van registrar una de les mínimes més baixes de tota la jornada, una temperatura de -1,7 graus. A la resta de comarques les temperatures van ser contràries i van destacar fins i tot algunes màximes com és el cas de Torroella de Montgrí o la Bisbal de l'Empordà, amb gairebé 16 graus positius.