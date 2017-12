Catalunya se supera, amb 4.656 tones

Al conjunt de Catalunya, el Gran Recapte d'Aliments ha batut el seu propi rècord i aquest any ha aconseguit la xifra més alta de donacions assolida fins al moment. A tot el territori, les quatre fundacions catalanes del Banc dels Aliments han sumat 4.656.000 quilos de productes, fet que representa un 7% més que en l'edició anterior. Ahir, l'organització benèfica va assegurar mitjançant un comunicat que el nombre de voluntaris que es van mobilitzar els dies 1 i 2 de desembre també ha estat satisfactori, ja que després de la preocupació a l'inici de la campanya per assolir la xifra necessària de col·laboradors, finalment, hi van participar 30.900 persones.

Segons el Banc dels Aliments de Catalunya, el valor nutricional del menjar, recollit en 2.870 punts diferents de 369 municipis, també és superior al de l'any passat.

Barcelona ha estat amb diferència la demarcació on s'han recollit més donacions, amb 3.348.000 quilos d'aliments; seguida de Tarragona, amb 525.000; Girona en tercer lloc, amb 475.000 (el 2016 va ser la segona, per darrere de Barcelona); i, finalment, Lleida, amb 308.000 quilos de menjar. El Banc d'Aliments es va mostrar molt agraït per la participació ciutadana i també per les donacions fetes per empreses, així com per les companyies de transport i de logística que han cedit vehicles i espais, com el ZAL Barcelona, que va salvar la classificació dels aliments a la capital proporcionant-los una gran nau a l'últim moment. Els aliments, que ocupen més de 10.000 banyeres, es van començar a repartir el 4 de desembre entre les 210.000 persones de tot Catalunya que atén el Banc d'Aliments, a través de 700 organitzacions socials que treballen a totes les comarques.