El Clínic i la Vall d'Hebron, entre els deu millors hospitals d'Espanya

L'Hospital Clínic de Barcelona ha liderat per tercer any consecutiu el rànquing de Catalunya en l'Índex d'Excel·lència Hospitalària (IEH) 2017 de l'Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada, i situant-se només per sota de la Fundació Jiménez Díaz de Madrid en l'àmbit estatal.

En l'àmbit català, el segueix l'Hospital Vall d'Hebron i l'Hospital Quirón de Barcelona, que ocupen el segon i tercer llocs, respectivament, i el Centre Mèdic Teknon i l'Hospital Universitari de Bellvitge, tots ells barcelonins, tanquen la llista.

En l'àmbit estatal la Fundació Jiménez Díaz de Madrid és qui encapçala la llista, seguida pel Clínic en segon lloc i La Paz de Madrid en tercera posició. El quart lloc l'ocupa el QuirónSalud de Madrid, i el cinquè lloc el comparteixen el Gregorio Marañón de Madrid i la Vall d'Hebron. El QuirónSalud de Barcelona, La Fe de València i el Teknon de Barcelona són els últims del rànquing.

Durant la presentació dels resultats, Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l'Instituto Coordenadas i director del projecte IEH 2017, va afirmar que «a pesar que la sanitat a Espanya, un dels pilars bàsics del nostre estat del benestar, s'enfronta a una situació complexa, en la qual la solvència i sostenibilitat del sistema no estan garantides, els nostres hospitals i els nostres professionals se situen, any rere any, entre els millors del món». És per això que des de l'Instituto Coordenadas volen reconèixer, un any més a través de l'IEH, «l'excel·lència, la innovació i el benestar social des de la rigorositat i la qualitat en l'anàlisi», va afirmar. «L'excel·lència hospitalària repercuteix en el benestar final del pacient i, darrere d'aquesta excel·lència, tant la qualitat del servei com la capacitat innovadora han de ser elements clau a l'hora de guiar les actuacions dels hospitals del nostre país», va manifestar Lambás.

L'Índex, elaborat mitjançant enquestes a 1.750 professionals de la salut a tot Espanya, mesura l'excel·lència sobre la base dels resultats i percepcions dels professionals que treballen als centres o en el seu entorn.