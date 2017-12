Un estudi xifra en 60.000 les persones amb discapacitats associades

A Espanya hi ha més de 60.000 persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, que és un dels col·lectius amb major grau de vulnerabilitat social, segons recullen les dades proporcionades pel Real Patronat sobre Discapacitat en els dos últims informes presentats aquest dimarts a la seva pàgina web.

En concret, l'estudi "Todos somos todos: derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y mayores necesitados de apoyo", elaborat per Plena Inclusión España amb el suport del Reial Patronat, revela com aquest col·lectiu suma, a més, altres discapacitats associades, com problemes de mobilitat, trastorns de salut mental o dificultats de comunicació, entre d'altres. Així mateix, destaca que les persones amb discapacitat intel·lectual tenen més necessitats de suport per desenvolupar una gran part de les activitats quotidianes, com són la cura personal, la vida domèstica i comunitària, les relacions socials, l'oci, l'ocupació o l'educació. També posa de manifest que existeix «falta de consens» a l'hora de definir les característiques d'aquest col·lectiu i la «necessitat» de desenvolupar «millors estudis epidemiològics» sobre la discapacitat intel·lectual en general.

El segon informe, anomenat "Estudio sobre la situación de la tutela de las personas adultas con discapacidad intelectual en España: servicios de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica", l'ha realitzat l'Associació Espanyola de Fundacions Tutelars (AEFT) amb la participació de les entitats que la conformen i el suport del Reial Patronat sobre Discapacitat. Aquest recull els resultats i conclusions d'aquesta recerca, que té com a principal objectiu contextualitzar i conèixer la realitat dels serveis de suport tutelar per a les persones adultes amb discapacitat intel·lectual a Espanya.

Les conclusions de l'estudi posen en relleu la necessitat de «seguir millorant» el reconeixement i la cobertura pública dels serveis de suport tutelar. D'altra banda, demana engegar mecanismes «eficaços» que permetin garantir la igualtat d'accés a aquests serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual.