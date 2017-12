El MIT premia un equip diagnòstic de càncer d'endometri de la Vall d'Ebron

El nord-americà Massachusetts Institute of Tecnology (MIT) va atorgar ahir el Fipse Medical Innovator Award a un equip de l'Institut d'Investigació de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona (VHIR) anomenat Cemark que desenvoluparà un kit de diagnòstic molecular en càncer d'endometri. El projecte, que ha estat seleccionat d'entre un total de 15 participants de tot el món, és més eficient i precís que els procediments de diagnòstic actuals, segons expliquen els seus impulsors.

Aquesta iniciativa del VHIR, que s'espera que arribi al mercat el 2020, va ser un dels sis projectes seleccionats i patrocinats per la Fundació 'Per a la Innovació i la Prospectiva en Salut a Espanya' (Fipse) per participar al programa de mentorització internacional IDEA2 Global del MIT.

Aquest projecte està pensat per millorar el diagnòstic del càncer d'endometri, on actualment en cas d'aparició d'un sagnat anormal es practiquen exàmens pèlvics i ecografies transvaginals.

Aquestes proves no ofereixen un diagnòstic concloent i cal sotmetre la pacient a biòpsies d'endometri, que poden ser per aspiració (introducció d'un petit tub per recollir fluid vaginal) o per histeroscòpia (introducció d'una òptica d'entre 3 i 4 mil·límetres de calibre a través de la vagina i del coll uterí).

Aquest procediment, que inclou algunes proves invasives, s'aplica a totes les dones amb forts sagnats vaginals, i finalment el 5% de les pacients acaba essent diagnosticada d'aquest tipus de càncer.

És per això que el projecte Cemark, que actualment està en una fase de desenvolupament del prototip, pretén desenvolupar «un test menys invasiu i ràpid» per facilitar «el diagnòstic amb precisió en una mostra mínimament invasiva», que eviti, per exemple, haver de realitzar proves com les histeroscòpies.

La doctora Eva Colás, membre de l'equip d'investigació, va explicar que el test es pot fer al mateix hospital i és més senzill i econòmic alhora que és menys invasiu. A més va assenyalar que es millora la capacitat d'anticipació del metge i de retop hi ha una incidència en l'índex de supervivència de les pacients.

Ja s'han realitzat dos estudis clínics retrospectius en 39 i 116 pacients en els quals s'ha validat un potencial superior al 90% de sensibilitat i especificitat per al diagnòstic i predicció del tipus tumoral amb només la combinació de cinc biomarcadors.

El potencial podria aconseguir el 100% dels diagnòstics en combinar-se amb els resultats d'una citologia endometrial mínimament invasiva, com és l'aspirat uterí.



La detecció precoç, factor clau

El càncer d'endometri és el quart més freqüent en la dona i el sisè en mortalitat, però el seu diagnòstic precoç assegura uns índexs de supervivència del 95%, mentre que si es detecta en fases avançades, la probabilitat de sobreviure descendeix considerablement.

Segons la FIPSE, el kit estarà acabat el 2019 i després es practicaran els assajos clínics necessaris per aconseguir les autoritzacions que permetin que el projecte arribi al mercat l'any 2020.