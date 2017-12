Olot posa ordre en els aparcaments dels carrers de la falda del volcà Montsacopa

L'Ajuntament d'Olot posarà ordre en els aparcaments a les parts baixes del volcà Montsacopa. En les darreres setmanes, els veïns situats prop de la pujada al volcà es varen queixar de cotxes mal aparcats i en un nombre fora del normal fins a l'obertura de l'espai de restaurant que hi ha al cim del volcà.

Segons ha explicat, el regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda (PDeCAT), l'obertura del restaurant ha multiplicat el nombre de visites al volcà. El fet va sorprendre l'Ajuntament, que no preveia que la gent arribés amb cotxe fins als límits, on els conductors poden estacionar. La sorpresa també va ser per als veïns, que es varen trobar amb cotxes on abans no n'hi havia.

La reacció dels veïns va arribar al ple de la veu del regidor de la CUP, Lluís Rubió, el qual va precisar que feia de portaveu de les reclamacions que li encomanaven els veïns.

Davant del problema, l'Ajuntament es va reunir amb els veïns i, entre tots, van acordar que en el carrer Gredera només hi podran aparcar els veïns i amb un distintiu especial.

Vayreda ha explicat que l'Ajuntament procurarà que els conductors deixin el cotxe als aparcaments propers al cementiri. Es tracta d'uns aparcaments on sol haver-hi lloc i estan situats a pocs metres de les pujades al volcà, la del Viacrucis i la dels esgraons.

El regidor ha considerat que d'aquesta manera hauran corregit el problema, però si persistís buscarien d'altres solucions.

Per arribar al cim del volcà Montsacopa s'ha de superar una pujada de 3 quilòmetres a peu per un camí pavimentat o una altra que puja quasi en línia recta sobre la base d'esgraons de fusta.



El restaurant

El nou restaurant està ubicat en l'estructura del que havia estat un fortí del segle XIX. Els arquitectes van procurar que quedés dissimulat en un entorn que destaca pels valors naturals i històrics.

L'establiment compta amb una terrassa que ofereix una de les millors panoràmiques sobre Olot. La intenció és que l'oferta sigui una mostra de la gastronomia de la comarca i que estigui feta sobre la base de productes de proximitat.