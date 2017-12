La revisió del cadastre augmenta en 780.000 € els comptes de Santa Pau

L'Ajuntament de Santa Pau ha aprovat un pressupost per al 2018 valorat en 2.080.000 €. Es tracta de quasi la meitat més respecte al pressupost del 2017 que va pujar fins a 1.300.000 €. La diferència de 780.000 €, segons ha explicat l'alcalde Josep Companys (UpSP-ERC), té l'origen en els ingressos derivats de la revisió cadastral del 2017.

Una revisió en la qual els tècnics del cadastre van detectar 432 incidències, la major part de les quals estaven en masies. L'alcalde Pep Companys (UpSP-ERC) ha afirmat que en general els propietaris de masies pagaven entre 70 i 80 € de rebut d'IBI de mitjana i a partir del 2018 pagaran una mitjana d'entre 700 i 800 €. A més, hauran de pagar el valor de les modificacions cadastrals amb caràcter retroactiu de fins a 4 anys, cosa que encara no està valorada.

L'alcalde ha indicat que els propietaris que ho demanin es podran acollir als pagaments per terminis que marca la llei de recaptació.

En el supòsit que no presentin una instància per al pagament en terminis, l'Ajuntament continuarà el procediment i hauran de pagar els endarrerits marcats per l'agència tributària d'un sol cop l'any vinent.

Companys ha assenyalat que l'Ajuntament no va poder fer res per evitar la revisió i ha comparat que l'Agència Tributària en els darrers anys ha fet revisions a la major part de localitats de la comarca.

En tot cas, ha definit els pressupostos d'històrics. Segons ell, són unes previsions destinades a complir les peticions dels veïns, la millora del medi ambient i a mantenir la comptabilitat en positiu.

També ha explicat que les inversions estan condicionades als ingressos derivats del cobrament de les contribucions. Per això portaran una comptabilitat relacionada amb els ingressos de la revisió.

Les aportacions de fons derivades de la revisió cadastral han augmentat les previsions d'inversions. Les més importants estan en el quadre de l'esquerra. A més, compten posar 51 focus leds al barri de can Jofre, 31 al carrer Mirador, 20 al de Puig de Mar i can Martí i 12 a les cases noves.

També preveuen comprar un radar informatiu de velocitats per la travessera de la GI-524 pel poble, urbanitzar el carrer Bellhereu, inversions en el consultori, en l'espai d'atenció social, en l'alberg Sacot, una màquina de tallar la gespa, 2 carpes d'alumini que serviran per a tot el poble i preveuen comprar col·lectors de recollida selectiva. Pel que fa a l'edifici de l'Ajuntament, repararan les cadires de la sala de plens, repararan una escala, faran una pintada a la façana i liquidaran l'amortització del tractor que van comprar l'any passat.

En el referent a informàtica, preveuen comprar un programa de control horari i fer inversions en parts materials dels ordinadors.

Pel que fa al capítol 1 de personal de l'Ajuntament, augmentaran els salaris en un 2% que s'afegirà a l'1% de puja de l'any passat.

Els comptes van ser aprovats amb el vot a favor de l'equip de govern d'UpSP-ERC, l'abstenció de Ramon Comas (PDeCAT) i el vot en contra d'Esther Badosa (PDeCAT). Badosa va demanar que procurin que els veïns afectats per l'augment de les contribucions puguin pagar els endarrerits en terminis còmodes.