Cinc programes de Mifas s'han afavorit per les aportacions provinents de l'IRPF

Cinc projectes de Mifas s'han beneficiat aquest any d'aportacions de la convocatòria de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) 2016, provinents del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Una de les subvencions rebudes ha ajudat Mifas a posar en marxa una aula sensorial al Centre de Dia i de Recursos Pere Llonch, de Vilafant, que contribueix a millorar la qualitat de vida dels seus usuaris. Una altra ha revertit en el Servei d'Ajut a Domicili que l'entitat ofereix des de fa 20 anys i una tercera s'ha invertit en l'actualització de l'equipament de la Residència assistida d'aquesta associació per a persones amb discapacitat física.

Les dues subvencions restants han estat per al Programa Respir Familiar i per contractar un orientador amb dedicació exclusiva al Servei d'Integració Laboral per a persones amb discapacitat física.