El Firal d'Olot no tindrà arbres prop de les façanes d'edificis singulars

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), ha anunciat que els edificis emblemàtics del Firal no tindran arbres davant per tal de realçar la façana. Corominas ha precisat que trauran els arbres de davant del Teatre Principal, de la casa Sola Morales i de la casa Gaità Vila (llibreria Drac).

L'alcalde, ahir, va avançar que tornaran a plantar arbres petits a l'esplanada del Firal Petit. Això no obstant, l'Ajuntament, segons ell, té clar que al Firal Petit hi ha de quedar una gran esplanada que serveixi de zona de reunió de vianants i per a jocs infantils. En la fase inicial de les obres, varen treure 10 grans arbres del Firal Petit que guarden amb la voluntat de replantar-los.

A més de treure els arbres, han desplaçat un transformador elèctric. També han eliminat el decalatge. Per aquesta zona ha de passar el túnel entre els pàrquings de l'Illa del Teatre i del Firalet. El pas subterrani té la finalitat de reduir el pas de vehicles per la zona.

El Firal Petit fa de separació entre el Firal i el Firalet. Quan les obres estiguin acabades, formaran un gran passeig en el centre de la ciutat.

L'alcalde va avançar que, després de les vacances de Nadal, els olotins notaran més activitat en les obres. La previsió és que els treballs superin la part inicial de l'activitat, ara centrada davant de la casa Gaietà Vila i en el carrer de davant de la façana del Teatre Principal.

Ara, l'antic paviment de mosaic posat a principis dels setanta està tret i els arbres han quedat arran de terra.

En els carrers laterals de davant del Teatre Principal han elevat el paviment i hi instal·len les conduccions de sanejament, aigua, gas, electricitat i fibra òptica.

Segons ha explicat l'alcalde, les obres avancen segons el ritme previst. Així doncs, la previsió és que per les festes del Tura de l'any vinent, el Firal estigui preparat per fer-hi concerts, concursos d'escacs, passejades de gegants i les altres activitats que hi solen fer cada any.

Les obres del Firal varen començar l'1 d'agost i varen tenir una aturada per les Festes del Tura i després han continuat sense interrupcions.

Per la centralitat que tenen, són unes obres considerades de gran importància per a la imatge de la ciutat. Per això, abans de començar-les, va tenir lloc un procés participatiu per tal d'escollir entre 3 projectes finalistes.