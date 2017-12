«El van ingressar per pedres al ronyó i va sortir afectat per legionel·losi»

La causa de l'ingrés del segon afectat per legionel·losi a Figueres respon a problemes amb els ronyons, però un cop dins l'Hospital va contraure pneumònia (un dels símptomes del contacte amb el bacteri legionel·la). La filla de l'afectat assegura que el seu pare «va entrar per pedres al ronyó i va sortir afectat per legionel·losi». Assegura que en les anàlisis prèvies no van trobar cap rastre del bacteri .

Sospiten que l'home, de 41 anys, va estar en contacte amb la legionel·la dins el recinte hospitalari, on havia ingressat l'home de 81 anys que va acabar morint. «Els vam demanar si hi havia algun altre cas i ens van dir que no», diu la familiar, tot i que la malaltia no es transmet entre persones. Malgrat que la filla reconeix que són «només sospites», assegura que tècnics van prendre mostres de l'aigua de l'habitació i que posteriorment van canviar les aixetes. De moment no han interposat cap reclamació.

Per la seva banda, Salut manté que es tracta de «casos aïllats» i que l'home, en el moment de l'ingrés, ja podria ser portador del bacteri , que té un període d'incubació, segons l'OMS d'entre 2 i 10 dies. No es parla encara de brot i estan investigant l'origen del bacteri. L'home va rebre l'alta el 22 de desembre.